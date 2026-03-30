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커스터디 시장 80% 급감… 비댁스 800억원 수탁 ‘역주행’

입력:2026-03-30 09:23
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총 수탁고 1.5조→3000억원 급감
비트코인 중심 자산 재편 영향
법인 고객 확대·보안 경쟁 부각


국내 디지털자산 커스터디 시장이 급격히 위축된 가운데 비댁스(BDACS)가 수탁 자산 총액 800억원을 돌파하며 업계 최대 규모를 기록했다.

비댁스는 올해 수탁 자산 규모(AUC)가 800억원을 넘어섰다고 30일 밝혔다. 이는 국내 커스터디 시장 내 최대 수준이다.

최근 시장은 빠르게 위축되는 흐름이다. 금융위원회에 따르면 2025년 말 기준 국내 디지털자산 커스터디 총 수탁고는 약 3000억원 수준으로 줄었다. 금융정보분석원(FIU)도 고위험 자산 축소 영향으로 전체 수탁액이 2024년 말 1조5000억원에서 약 80% 감소한 것으로 분석했다.

이 같은 환경 속에서 비댁스는 비트코인을 중심으로 수탁 자산을 확대하며 시장 점유율을 높인 것으로 보인다. 업계에서는 변동성이 큰 자산 대신 상대적으로 안정성이 높은 자산으로 수요가 이동한 영향으로 보고 있다.

비댁스는 법인 고객 중심 커스터디 서비스를 통해 성장 기반을 마련했다고 설명했다. 자산 보관을 넘어 운용 전략에 맞춘 통합 관리 인프라를 제공한 것이 기업 고객 유입으로 이어졌다는 분석이다.

최근 커스터디 시장에서는 보안과 내부 통제 역량이 핵심 경쟁력으로 부각되고 있다. 일부 사업자에서 자산 이동 이슈가 발생하면서 안정성과 신뢰도에 대한 요구가 커지는 추세다.

비댁스는 다중 승인 체계와 분산 보관 구조, 핫월렛과 콜드월렛을 결합한 관리 시스템 등을 통해 금융기관 수준의 보안 체계를 구축했다고 밝혔다.

류홍열 비댁스 대표는 “시장에서는 안정성과 신뢰 기반 인프라에 대한 수요가 커지고 있다”며 “법인 고객 중심으로 사업을 확대해 글로벌 수준의 커스터디 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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