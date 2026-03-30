만우절 이벤트·벚꽃캉스·K컬처… 서울랜드, 4월 이색 콘텐츠 선봬
서울랜드가 4월을 맞아 이색적인 벚꽃놀이와 참여형 이벤트를 결합한 이색 콘텐츠를 선보인다고 30일 밝혔다. 만우절(4월 1일) 단 하루 진행되는 파격 이벤트부터 공원 전역을 물들이는 벚꽃과 K컬처 콘텐츠까지 다채로운 즐길 거리를 마련해 봄 나들이객 공략에 나선다.
오는 4월 1일에는 ‘서울랜드를 속여라!’ 이벤트가 진행된다. 이 이벤트는 에버랜드, 롯데월드 연간회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 만우절 당일 서울랜드 게이트에서 타사 연간회원권을 제시한 뒤 “서울랜드 연간회원입니다”라고 외치면 회원 본인에 한해 무료 입장할 수 있다. 또 동반자 3명에 대해 서울랜드 파크이용권을 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있는 혜택도 제공된다.
이번 만우절 이벤트는 단순한 프로모션을 넘어 브랜드와 고객이 함께 만들어가는 ‘놀이형 콘텐츠’로 기획됐다. 서울랜드는 앞으로도 고객 참여형 놀이 문화를 지속적으로 공원 콘텐츠에 반영해 차별화된 경험을 제공할 계획이다.
4월이 본격적으로 시작되면 서울랜드는 ‘벚꽃랜드’로 변신한다. 서울랜드가 위치한 경기도 과천 서울대공원 일대는 벚꽃뿐 아니라 튤립, 개나리, 진달래 등 다양한 봄꽃이 만개해 수도권 대표 봄 나들이 명소로 손꼽힌다. 단순한 벚꽃 관람을 넘어 색다른 경험을 원하는 방문객이라면 서울랜드만의 이색 ‘벚꽃캉스’를 즐길 수 있다.
특히 올해에는 서울랜드 대표 벚꽃길인 쥬라기랜드 주변에서 ‘벚꽃 소원지 달기’ 이벤트가 진행될 예정이다. 화사하게 피어난 벚꽃 사이에 소원지를 달고 따뜻한 봄바람 속에서 소원을 빌며 일상 속 작은 설렘과 여유를 느낄 수 있는 ‘봄의 낭만’을 더했다. 벚꽃 아래에서 소원을 적고 걸어보는 경험은 방문객들에게 잊지 못할 특별한 봄날의 추억을 선사할 것으로 기대된다.
서울랜드의 벚꽃놀이 명소 중 가장 인기 있는 코스는 어트랙션을 활용한 체험형 코스다. 공원 전역에 20년 이상 된 벚꽃나무가 줄지어 있어 걷기만 해도 봄 분위기를 느낄 수 있다. 더욱 가까이에서 색다르게 벚꽃을 즐기고 싶다면 ‘터닝메카드 레이싱’과 ‘블랙홀2000’이 제격이다. 터닝메카드 레이싱은 약 3m 높이 공중 레일을 따라 달리는 하늘 자전거 형태의 어트랙션으로, 벚꽃을 가장 가까이에서 감상하며 인증샷을 남길 수 있다. 블랙홀2000은 급강하와 720도 트위스트 구간 이후 벚꽃길 사이를 가로지르는 짜릿한 코스로 색다른 벚꽃 관람 경험을 제공한다.
이와 함께 수양벚꽃 명소도 눈길을 끈다. 크리스마스365타운 입구와 베니스무대 주변에서는 하늘하늘 늘어진 가지마다 피어난 왕벚꽃이 로맨틱한 분위기를 자아낸다. 특히 베니스무대 인근에서는 호수와 어우러진 벚꽃 풍경과 함께 밴드 공연까지 즐길 수 있어 봄의 낭만을 한층 더 끌어올린다.
서울랜드는 ‘K도파민 페스티벌’도 진행 중이다. 전 세계적으로 주목받고 있는 K컬처를 서울랜드만의 스타일로 재해석한 이번 축제는 K레트로 체험, K푸드, K팝 공연을 한자리에서 즐길 수 있는 것이 특징이다.
특히 ‘오징어 문방구’에서는 4월 첫째주부터 매주 주말 다양한 참여형 프로그램이 운영된다. 4월 1주~2주 주말에는 타미야, 히트레이서 등 인기 미니카 대회가 진행된다. 특히 Soop의 인기 스트리머들이 참여해 치열한 미니카 스피드 경쟁을 펼칠 예정이다. 4월 3주부터는 추억의 오락실 게임인 펌프대회와 코인 노래방을 활용한 ‘세기말 노래자랑’이 펼쳐질 예정이다. 예선을 통과한 고인물 참가자들이 대회에 참여해 퍼포먼스를 펼치는 색다른 참여형 콘텐츠가 될 예정이다. 자세한 운영 일정과 참여 방법은 추후 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
K컬처의 핵심인 공연 콘텐츠도 한층 강화됐다. 서울랜드는 이번 축제를 통해 새로운 야간 공연 ‘K팝 시그니처쇼’를 선보인다. 이 공연은 K사이버펑크 무드를 기반으로 EDM 스타일로 재해석된 K팝 음악과 대형 LED 미디어아트, 레이저 특수효과, 불꽃 퍼포먼스가 결합된 인터랙티브 공연으로, 관람객들에게 강렬한 몰입감을 제공한다. K팝 시그니처쇼는 매주 금·토·일 및 공휴일에 진행된다.
서울랜드 관계자는 “이번 봄 시즌은 단순한 꽃놀이를 넘어 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠 중심으로 기획했다”며 “만우절 이벤트부터 벚꽃, K컬처 콘텐츠까지 서울랜드에서만 경험할 수 있는 특별한 봄을 즐기시길 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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