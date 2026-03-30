킨텍스, 장애인 일자리 지원…ESG 경영 ‘지속 실천’
‘아이갓에브리씽’ 3년 연속 지원
킨텍스가 전시 인프라를 활용한 장애인 일자리 지원을 3년째 이어가며 지속가능한 ESG 경영을 실천하고 있다.
킨텍스는 지난 25일부터 27일까지 열린 ‘2026 코리아 나라장터 엑스포’ 기간 동안 중증장애인 바리스타가 근무하는 ‘아이갓에브리씽(I got everything)’ 카페 팝업 스토어 운영을 3년 연속 지원했다고 30일 밝혔다.
이번 행사에서 킨텍스는 전시장 내 216㎡ 규모의 카페테리아 공간과 60여석 좌석, 냉장·냉동 설비 등 운영에 필요한 시설 일체를 무상 제공했다.
해당 공간에는 ‘아이갓에브리씽’ 파주시청점이 참여해 참관객에게 휴식 공간을 제공하는 동시에 중증장애인 바리스타의 직무 역량을 선보이며 인식 개선에 기여했다.
특히 올해는 브랜드 출범 10주년을 맞아 성장 과정과 주요 성과를 소개하는 특별 전시가 함께 마련됐으며, ‘10초를 잡아라’ 체험 이벤트 등 관람객 참여형 프로그램도 운영돼 호응을 얻었다. 한국장애인개발원 측은 이를 공공과 민간 협력의 대표적인 성공 사례로 평가했다.
킨텍스는 일회성 지원을 넘어 지속 가능한 고용 환경 조성에도 힘쓰고 있다. 지난해에는 킨텍스타워에 상시 매장을 개설하고 임대료를 무상 지원하는 한편 3년 이상의 사업 운영권을 보장해 안정적인 일자리 기반을 마련했다. 또한 사회복지법인과 협력해 전시 플랫폼을 활용한 실질적인 고용 지원 모델을 구축하고 있다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “대규모 전시 현장을 통해 중증장애인 고용의 가치를 널리 알릴 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 전시장 인프라를 적극 활용해 사회적 책임을 다하고 고용 가치 확산에 기여하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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