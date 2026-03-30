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李대통령 국정수행 ‘잘한다’ 62.2%·‘잘못한다’ 32.2%[리얼미터]

입력:2026-03-30 08:40
수정:2026-03-30 09:28
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이재명 대통령이 29일 제주시의 한 호텔에서 열린 제주 4·3 희생자 유족과의 오찬에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 직무 수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가가 62.2%, ‘잘 못한다’는 부정평가가 32.2%라는 여론조사 결과가 30일 발표됐다.

여론조사업체 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23일부터 27일까지 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 이 대통령 국정수행 평가 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.

‘잘 모름’ 응답은 5.6%였다. 긍정 평가는 직전 조사인 3월 3주차와 같고, 부정 평가는 0.3% 포인트 내렸다.

긍정 평가는 서울(7.5%포인트↑), 광주·전라(1.1%포인트↑), 40대(6.4%포인트↑), 50대(2.3%포인트↑)에서 올랐다.

대전·세종·충청(7.1%포인트↓)과 대구·경북(3.5%포인트↓), 인천·경기(1.2%포인트↓), 20대(4.7%포인트↓), 30대(4.2%포인트↓),60대(1.4%포인트↓), 보수층(3.4%포인트↓)에선 내렸다.

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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