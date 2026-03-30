“이란·미국 종전 협상 수일 내 개최” 파키스탄 등 4국 외무장관 회담

미국과 이란의 휴전 협상 난항 여파로 달러가 강세를 이어가고 있는 29일 서울 중구 명동에 위치한 환전소에 환율정보가 나타나 있다. 뉴시스

미국과 이란의 종전 협상을 중재하는 파키스탄이 튀르키예·사우디아라비아·이집트 외무장관과 4자 회담을 했다. 파키스탄 정부는 수일 내로 종전 협상이 열릴 것이라고 전했다.