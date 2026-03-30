트럼프, 고난주간 첫날 ‘화평케 하는 자’ 편지 공개…이란 휴전 암시하나

빌리 그레이엄 목사 아들 프랭클린 그레이엄 목사 편지 공개

지난해 10월, 가자지구 휴전 합의 당시 받은 편지

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

프랭클린 그레이엄 목사가 지난해 10월 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보낸 편지. 트럼프 트루스소셜

예수의 십자가 고난과 죽음, 부활을 기리는 ‘고난주간’을 맞아 관련 편지를 공개한 셈이다.

지난해 8월 19일 폭스뉴스 인터뷰에선 러시아·우크라이나 전쟁을 끝내 사람들을 구하고 싶다면서 “난 가능하다면 노력해서 천국에 가고 싶다”고 말하기도 했다. 그는 지난달