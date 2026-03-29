부산 자전거길, 봄 라이딩 뜬다… 중국서도 주목
중국 라이더들… 부산 자전거길 호응
벚꽃+바다+자전거 코스 상품화
부산의 자전거길에 봄 풍경과 라이딩이 더해지며 중국 시장에서 새로운 관광 콘텐츠로 주목받고 있다.
부산관광공사는 중국 상해·북경·연길 지역 자전거 클럽 리더와 인플루언서 4명을 초청해 ‘차이나 사이클링 위크 인 부산’을 진행했다고 28일 밝혔다.
이들은 5일간 삼락생태공원과 낙동강 자전거길, 해운대~송정~일광 해안 코스 등을 달리며 부산 자전거 여행을 체험했다. 벚꽃이 핀 자전거길과 바다·강·산이 어우러진 코스에 대해 “라이딩 환경이 뛰어나다”는 반응이 이어졌다.
상해 자전거 클럽 리더이자 인플루언서 장쉐잉은 “부산은 자연환경뿐 아니라 미식과 쇼핑, 교통까지 잘 갖춰져 있어 라이딩과 관광을 동시에 즐길 수 있는 도시”라며 “중국 라이더들에게 매우 매력적인 여행지”라고 말했다.
이번 프로그램의 특징은 체험에 그치지 않고 관광 상품으로 바로 이어진다는 점이다. 참가자들이 이용한 일정은 그대로 자전거 여행 상품으로 구성돼 글로벌 플랫폼을 통해 예약할 수 있도록 소개될 예정이다.
행사를 기획한 자전거 여행 플랫폼 스타트업 에어바이크는 “부산은 자연과 도시 인프라가 결합한 자전거 여행 최적지”라며 “중국을 시작으로 일본, 대만, 유럽 등으로 확산할 계획”이라고 밝혔다.
부산관광공사는 국가별 맞춤형 관광 전략을 강화한다는 방침이다. 손영호 글로벌마케팅 팀장은 “인플루언서와 SNS를 활용한 체험형 관광 콘텐츠를 확대해 외국인 관광객 유입을 늘릴 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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