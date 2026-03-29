민형배 측근 과거 뇌물 구속·여론조사 개입 논란 확대
민형배 후보, 광산구청장 재직시 비서실장 뇌물죄 논란 반복
민 후보 캠프 인사들, 여론조사 개입 잡음 확산
강기정, 단일화 개입 정치공작 주장
민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보의 광산구청장 재직시 비서실장의 뇌물죄 구속 논란에 이어 경선 과정에서도 여론조사 개입 등 잡음이 끊이질 않고 있다.
민 후보 캠프 인사들이 경쟁 후보 간 단일화 여론조사에 개입했다는 의혹이 제기되면서 상대 후보인 강기정 후보가 강하게 반발하며 혼탁 선거로 치닫는 양상이다.
29일 정치권에 따르면 전날 오전 11시쯤 200여명이 참여한 ‘민형배 의원 시장 만들기’ 카카오톡 단체 채팅방에 신정훈·강기정 후보 단일화를 언급하며 신 후보 지지를 독려하는 카드뉴스가 게시됐다.
이어 “오늘과 내일만 신정훈 꼭 지지 부탁드리겠습니다” “전화 받으시면 캡처 사진 부탁드립니다” 등의 메시지가 잇따라 올라온 것으로 확인됐다. 해당 글을 올린 A씨는 민형배 캠프 직능본부에서 간사 역할을 맡고 있는 인물로 알려졌다.
또 수백명 규모의 또 다른 단체 채팅방 10여곳에도 캠프 조직상황실장이 신 후보 지지 카드뉴스를 공유한 것으로 전해지면서 조직적 개입 의혹이 제기됐다. 정치권 일각에서는 특정 후보를 견제하기 위한 ‘역선택’ 유도 시도로 해석하며 논란이 확산되고 있다.
이에 대해 민 후보 캠프 측은 즉각 해명에 나섰다. 조직상황실장 B씨는 “캠프 사무실을 비운 사이 노트북이 열린 상태에서 누군가 게시물을 올린 것으로 보인다”며 “인지 즉시 삭제했다”고 밝혔다.
민 후보 캠프도 같은 날 지지자 단톡방을 통해 “단일화 투표에 일절 관여하지 않는다”는 공식 입장을 공지하며 수습에 나섰다.
하지만 여론조사 개입 여부를 둘러싼 논란은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다. 여론조사 전문가들은 “특정 후보 지지를 유도하는 행위는 조사 신뢰성을 훼손할 수 있다”며 “경선 개입 또는 단일화 개입으로 해석될 여지가 있다”고 지적했다. 정치권에서도 “캡처 요청은 조직적 보고 체계 가능성을 의심케 한다”는 의혹이 제기됐다.
민주당 관계자 역시 “지지자들에게 역선택을 권유한 것으로 보일 수 있어 도덕적 논란을 피하기 어렵다”고 평가했다.
이에 강기정 후보 측은 강하게 반발하고 있다. 캠프 관계자는 “타 후보 측이 단일화 과정에 개입해 특정 후보를 띄우려 한 것은 명백한 정치공작”이라며 “관련 증거를 모아 수사기관 고발과 중앙당 대응을 검토하고 있다”고 밝혔다.
앞서 지난 25일 열린 민주당 본경선 TV토론회에서 강기정, 신정훈 후보는 민 의원을 향해 전 비서실장 뇌물 혐의 구속과 관련해 집중적으로 문제를 제기했다.
강 후보는 먼저 “민 후보가 광산구청장일 때 비서실장이 뇌물죄로 징역 3년, 벌금 4000만원, 추징금 3800만원을 선고 받고 복역했는데 최근까지 (이 사람을) 국회 4급 보좌관과 광산 지역위 사무국장으로 기용했다”며 “측근 비리에 관대한 인물이 막대한 인허가권을 가진 특별시장 후보로서 맞느냐”고 지적했다.
신 후보 역시 “민 후보는 그동안 검찰 개혁을 외치며 선명성, 도덕성을 강조해 왔지만 '비서실장 과오'를 보니 제가 알던 민 후보와 너무 다르다”며 진정성에 의문을 제기했다.
이에 대해 반박에 나선 민형배 후보는 해당 사건을 “보수정권의 표적수사”라고 규정했다. 그는 “당시는 MB정권이 저를 뒷조사하고 탄압하던 시절이고, 개인간 거래를 일탈로 몰아 엮어서 처리한 사건으로, 공무원 임용상 아무런 하자가 없어 다시 임용한 것이다”고 해명했다.
이어 “10년 전 일을 들춰 미래를 가로막지 말아 달라”고 호소했다. 민 후보는 사건의 본질이 ‘비리’가 아닌 ‘탄압’에 있으며, 임용 역시 적법한 절차에 따른 것임을 강조했다.
민 후보의 해명에 강기정 후보는 “이 사건은 정치적 해석의 대상이 아니라 공적권한이 개입된 명백한 뇌물비리 사건임에도 그를 계속 기용하는 이유가 뭔지, 답해야 한다”고 재차 압박했다.
강 후보는 또 “해당 비리는 2014∼2016년 박근혜 정부 시기 발생한 사건임에도 이를 ‘MB 정권 탄압’으로 규정한 것은 시기적으로도 맞지 않고, 특히 TV 토론이라는 공식 자리에서 허위사실로 유권자를 현혹하는 잘못된 행위”라고 비판했다.
광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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