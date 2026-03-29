벼랑 끝 박철우 대행 “한태준 미친 토스 기대한다”
플레이오프(PO) 탈락 위기에 몰린 박철우 우리카드 감독대행이 2차전을 앞두고 “미친 선수 한 명이 나오면 이길 수 있다”며 “아라우조와 알리에 기대를 걸고 있지만, 그 중심에 한태준이 있다. 미친 토스를 보여주지 않을까 기대한다”고 말했다.
박 대행이 이끄는 우리카드는 29일 서울 장충체육관에서 현대캐피탈과 2025-2026 V리그 남자부 PO 2차전을 치른다. PO가 3전 2선승제로 진행되는 만큼 1차전을 내준 우리카드는 반드시 승리가 필요하다.
우리카드로선 아쉬움이 큰 1차전이었다. 1·2세트를 내리 따냈지만 이후 세 세트를 모두 내주며 리버스 스윕패를 당했다. 박 대행 부임 후 9경기에서 원정 무패를 달리고 있었고, 역대 PO 1차전 승리 팀의 챔피언결정전 진출 확률 85%라는 점에서 뼈아픈 패배였다.
하지만 박 대행은 지난 결과에 크게 개의치 않았다. 그는 “오전에 선수단 몸 상태를 확인해 보니 모두 문제없었다”며 “준PO를 치르고 온 만큼 1차전은 어려운 경기가 될 것으로 예상했지만, 2차전에선 양 팀이 같은 조건에서 좋은 경기를 펼칠 수 있다고 선수들에게 강조했다”고 말했다.
박 대행은 이날 경기 운영에 변화를 예고했다. 알리가 5번, 김지한이 2번 자리에서 선발로 나선다. 그는 “손유민이 아라우조의 경기력에 따라 아포짓 스파이커로 경기에 투입될 수 있다”고 설명했다.
이날 박 대행의 장인인 신치용 전 감독도 경기장을 찾아 우리카드를 응원한다. 박 대행은 “1차전이 끝난 뒤 장인어른께서 빠르게 털어내고 팀을 추스르라는 조언을 해줬다”며 “격려에 많은 힘을 받았다”고 밝혔다.
박 대행은 다시 한번 기적에 도전한다. 지난 20차례 PO에서 1차전을 내준 팀이 챔프전에 진출한 사례는 세 차례뿐이다. 그중 한 번이 2007-2008시즌 현대캐피탈의 리버스스윕이었다. 당시 현대캐피탈의 에이스였던 박 대행은 이제 감독 자리에서 이변을 꿈꾼다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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