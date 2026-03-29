하남·광주, 공설 장사시설 건립 본격화…입지 선정 속도
경기 하남시가 광주시와 공설 종합장사시설 공동 건립을 추진하며 장례 인프라 확충에 나선다.
하남시는 시민 장례 편의 개선과 증가하는 장사 수요 대응을 위해 광주시와 공동으로 추진 중인 종합장사시설 건립 사업에 속도를 내고 있다고 29일 밝혔다.
양 도시는 지난해 7월 광주시 내 공동 장사시설 설치를 위한 업무협약을 체결한 데 이어, 최근 광주시의 관련 조례 개정과 인센티브 확대 등 제도적 기반이 마련되면서 사업 추진 여건이 한층 강화됐다.
이와 관련해 하남시는 지난 27일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 열린 사업 추진 보고회에 참석해 광주시와 함께 추진 현황과 향후 계획을 점검하고 협력 의지를 재확인했다.
현재 하남시는 지역 내 화장시설이 없어 시민들이 타 지역 시설을 이용해야 하는 상황으로, 원거리 이동과 긴 대기시간, 높은 비용 부담 등 불편이 지속돼 왔다. 실제로 화장시설 부족으로 4일장 이상 장례 비율이 35%를 넘는 등 시민 불편이 큰 상황이다.
비용 부담도 큰 편이다. 경기도 내 화장시설 이용료가 5만~16만원 수준인 반면, 하남시민은 타 지역 이용 시 약 100만원에 달하는 비용을 부담하고 있어 공공 장사시설 확충 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 공동 건립 사업이 완료되면 하남시민들은 보다 가까운 곳에서 장례 서비스를 이용할 수 있게 되고, 비용 또한 크게 절감될 것으로 기대된다.
특히 공동 설치 방식으로 추진될 경우 화장시설과 봉안시설 건립비의 약 70%를 국비로 지원받을 수 있어 재정 부담을 줄이면서 안정적인 공공 장사 인프라를 구축할 수 있다는 점도 장점이다.
광주시는 사업 추진을 위해 입지 지역과 인접 지역에 대한 재정 지원과 사용료 감면, 수익시설 운영권 부여, 지역 주민 우선 고용 등 다양한 인센티브를 마련했다. 또한 주민 동의 기준 완화와 후보지 선정 방식 개선 등을 담은 조례 개정을 통해 사업 추진 기반을 강화했다.
하남시와 광주시는 이번 보고회를 계기로 협력체계를 더욱 공고히 하고, 입지 선정과 후속 절차를 차질 없이 추진해 공공 장사서비스 기반 구축에 속도를 낼 계획이다.
이현재 하남시장은 “그동안 시민들이 장례를 위해 겪어야 했던 불편과 부담을 근본적으로 해소할 수 있는 계기가 될 것”이라며 “광주시와 긴밀히 협력해 종합장사시설 건립이 원활히 추진되도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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