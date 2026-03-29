55년 표류한 고양 토당근린공원 착공…“시민의 숲으로”
행신동에 10만㎡ 대규모 토당숲 조성
754억 투입…도심 속 녹지축 재탄생
경기 고양시가 55년간 방치됐던 토당근린공원 조성 공사에 착수했다.
고양시는 지난 27일 행신동 일원에서 ‘토당근린공원’ 착공식을 개최했다. 시는 1971년 도시계획시설 지정 이후 55년간 미집행 상태로 남아있던 부지를 2027년 12월까지 대규모 시민 휴식 공간으로 조성할 방침이다.
총사업비 754억원(보상비 633억원, 공사비 121억원)이 투입되는 이번 사업은 행주동과 행신1·2동 일대 약 10만5917㎡ 부지에 조성된다.
공원이 완공되면 인근 주민 6만여명과 능곡 재개발 지구에 입주할 약 2500세대의 신규 인구까지 혜택을 누리는 지역 대표 녹지 축이 될 전망이다. 시는 전체 면적의 73%를 녹지로 확보하고 기존 산림을 최대한 보존하면서 경작지 등 훼손된 지역을 중심으로 시설을 배치해 자연 친화적인 공간을 설계했다.
공원은 ‘토당숲, 숲의 이야기를 들어 봐’라는 콘셉트 아래 힐링숲, 모두의숲, 이야기숲 등 세 가지 테마로 구성된다.
힐링숲에는 무장애 데크길과 황토 맨발길 등 순환산책로가 들어서며, 모두의숲에는 어린이용 숲놀이터부터 시니어파크, 명상데크까지 전 세대를 아우르는 시설이 배치된다. 이야기숲은 경기도 지정문화유산인 류형장군묘 등 지역 역사 자산과 연계한 스토리월과 쉼터로 꾸며져 자연과 문화가 어우러진 공간으로 거듭날 예정이다.
이번 착공은 1971년 공원 지정 이후 토지 보상과 재정 확보 문제로 반세기 넘게 표류하던 주민 숙원사업이 결실을 맺었다는 점에서 의미가 크다.
시는 2020년 실효 위기에 처한 공원용지를 지키기 위해 실시계획인가를 고시하고, 2024년 5월 모든 토지 보상 절차를 마무리했다. 특히 조성 과정에서 쟁점이 됐던 궁도장 설치 문제는 시가 중재자로 나서 3자 협의체를 통해 합의점을 도출하며 사업 추진의 동력을 확보했다.
이동환 고양시장은 “장기간 방치됐던 공간이 이제 시민의 품으로 돌아가게 됐다”며 “능곡 재개발 등 주변 도시 변화와 맞물려 시민들이 일상에서 자연을 누리는 대표적인 생활권 공원이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
한편, 고양시는 이번 토당근린공원을 시작으로 관내 장기미집행 공원을 단계적으로 해소해 시민들의 삶의 질을 높이는 녹색 인프라를 지속적으로 확충할 방침이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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