개막 시리즈 2년 연속 매진, 난타전으로 막 올린 프로야구
7개월 대장정에 나선 프로야구 KBO리그가 2년 연속 개막 시리즈 매진을 기록하며 화려한 출발을 알렸다. 개막 10경기가 펼쳐진 이틀 동안 리그 10개 구단은 쉴 새 없이 점수를 주고받는 난타전으로 치열한 순위 경쟁의 서막을 예고했다.
한국야구위원회(KBO)는 2026 KBO리그 개막 시리즈의 입장권이 이틀 연속 전 경기 매진됐다고 29일 밝혔다. 28, 29일 양일간 펼쳐진 개막 2연전 10경기에는 총 21만1756명의 관중이 들어찼다. 21만9900명이 입장했던 지난 시즌에 이어 2년 연속, 역대 두 번째 개막 시리즈 매진 기록(토·일요일 개최 기준)이다.
시범경기부터 예고됐던 ‘타고투저’ 흐름이 개막 시리즈에서도 짙게 나타났다. KT 위즈는 29일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스를 6대 5로 물리쳤다. 전날 11대 7 승리를 거뒀던 KT는 ‘디펜딩 챔피언’ LG를 상대로 개막 2연전을 싹쓸이했다.
KT는 3-5로 뒤진 6회초 허경민의 동점 투런포로 승부를 원점으로 돌렸다. 9회초에는 이정훈과 최원준의 연속 안타에 이어 김현수가 결승 타점을 뽑아내며 승리의 발판을 놨다. 9회말 등판한 마무리 김영현은 1이닝 1탈삼진 무실점으로 경기를 매듭지으며 이틀 연속 세이브를 수확했다.
이강철 KT 감독은 “역전 허용 후 분위기가 넘어간 상황에서 선수들이 포기하지 않고 집중력을 보여줬다”며 “베테랑 허경민이 동점 홈런, 김현수가 결승 타점을 올려 승리할 수 있었다”고 밝혔다.
롯데 자이언츠와 SSG 랜더스, 한화 이글스도 막강한 공격력을 뽐내며 나란히 개막 2연승을 달렸다. 시범경기 1위 롯데는 손호영의 멀티 홈런에 힘입어 삼성 라이온즈를 6대 2로 꺾었다. 지난해 팀 홈런 75개(10위)에 그쳤던 롯데는 이틀 동안 7개의 대포를 쏘아 올렸다. 고명준이 2개의 아치를 그린 SSG는 KIA 타이거즈를 11대 6으로 제압하고 연승을 질주했다.
올해 공격 야구를 선언한 한화에선 비시즌 영입한 ‘100억원의 사나이’ 강백호가 키움 히어로즈와의 개막 시리즈 내내 활약했다. 전날 연장 11회 승부 끝에 터진 강백호의 끝내기 안타로 10대 9 승리를 거둔 한화는 이날 강백호가 이적 후 첫 홈런을 포함해 2안타 5타점의 맹타를 휘두르며 10대 4로 이겼다.
친정팀 삼성에 복귀한 최형우는 전날 만 42세 3개월 12일의 나이로 경기에 나서 역대 최고령 타자 출장 및 안타 신기록을 세웠다. 종전 기록은 모두 추신수(은퇴)가 갖고 있었다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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