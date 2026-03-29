전현희 “반의반값 아파트 10만호 공급”…서울 주택공약 발표
전현희 예비후보, ‘반의반값 아파트’ 10만호 공급 약속
서울형 공공주택 토지임대부 방식 도입 예정
전현희 더불어민주당 서울시장 예비후보는 29일 ‘서울형 공공주택’ 공약으로 “토지임대부 방식의 ‘반의반값 아파트’ 10만호를 공급하겠다”고 했다.
전 예비후보는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 이같은 내용의 주택 공급 공약을 발표했다. 그는 “이재명 정부의 주택공급 원칙은 공공이 택지를 보유하고 LH(한국토지주택공사)·SH(서울주택도시개발공사) 등 공공이 직접 주택을 공급하는 것”이라며 “서울이 이재명 대통령의 부동산 가격 안정화와 서민 주거 안정을 위한 주택공급 노력을 가장 강력하게 뒷받침해야 한다”고 말했다.
그러면서 “토지는 공공이 소유하고 건물만 분양하는 토지임대부 방식으로 분양가를 ‘반의 반값’ 수준까지 낮추겠다”고 밝혔다. 전 예비후보는 ‘반의반값 아파트’를 두고 “토지는 공공이 보유하고 건물 소유권만 수분양자가 갖는 구조”라며 “거주 의무 5년 및 전매 제한 10년 이후 자유로운 거래가 가능하다”고 설명했다.
공급 계획과 관련해선 “10만호 중 30%는 청년 공공임대로, 70%는 무주택 서민을 위한 분양주택으로 공급할 것”이라며 “노후 공공주택 재건축 7만호, 공공택지 활용 3만호, 역세권 추가 확보 등을 통해 임기 내 공급이 가능하다”고 했다.
전 예비후보는 “서울의 부동산 정책은 이재명 정부 성공을 좌우할 핵심 변수”라며 “오세훈 시장처럼 정부와 엇박자를 내는 시정으로는 부동산 안정화가 어렵다”고 덧붙였다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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