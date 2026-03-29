전현희 “반의반값 아파트 10만호 공급”…서울 주택공약 발표

전현희 예비후보, ‘반의반값 아파트’ 10만호 공급 약속

서울형 공공주택 토지임대부 방식 도입 예정

이재명 정부의 주택공급 원칙은 공공이 택지를 보유하고 LH(한국토지주택공사)·SH(서울주택도시개발공사) 등 공공이 직접 주택을 공급하는 것”이라며 “서울이 이재명 대통령의 부동산 가격 안정화와 서민 주거 안정을 위한 주택공급 노력을 가장 강력하게 뒷받침해야 한다”고 말했다.