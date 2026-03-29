“아직 3월인데” 벌써 핀 서울 벚꽃…“예년보다 10일 빨라”

한 시민이 29일 서울 여의도 윤중로에서 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

4월 4일)나 평년(4월 8일)보다 각각 6일, 10일 빠른 것이다.

이날 벚꽃 개화는 서울 여의도 윤중로에서도 관측됐는데 이 역시

지난해(4월 3일)나 평년(4월 6일)보다 많이 빠른 수준이다.

기상청은 1922년부터 서울 종로구 서울기상관측소 왕벚나무(관측목) 기

준으로 벚꽃 개화를 관측해오고 있다.

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