“아직 3월인데” 벌써 핀 서울 벚꽃…“예년보다 10일 빨라”
기상청은 29일 서울에서 벚꽃이 ‘공식적으로’ 개화했다고 밝혔다. 이는 지난해(4월 4일)나 평년(4월 8일)보다 각각 6일, 10일 빠른 것이다.
이날 벚꽃 개화는 서울 여의도 윤중로에서도 관측됐는데 이 역시 지난해(4월 3일)나 평년(4월 6일)보다 많이 빠른 수준이다.
기상청은 1922년부터 서울 종로구 서울기상관측소 왕벚나무(관측목) 기준으로 벚꽃 개화를 관측해오고 있다. 이 나무의 한 가지에서 벚꽃이 3송이 이상 피면 기상청은 “서울에 벚꽃이 피었다”고 발표한다.
한편 기상청은 30~31일 전국에 봄비가 내릴 것으로 예보했다. 비는 30일 오전 전라도와 제주도에서 시작돼 오후에 충청권 남부와 경상권, 밤에는 그 밖의 중부지방으로 확대될 것으로 보인다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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