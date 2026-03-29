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“아직 3월인데” 벌써 핀 서울 벚꽃…“예년보다 10일 빨라”

입력:2026-03-29 17:39
수정:2026-03-29 17:41
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한 시민이 29일 서울 여의도 윤중로에서 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

기상청은 29일 서울에서 벚꽃이 ‘공식적으로’ 개화했다고 밝혔다. 이는 지난해(4월 4일)나 평년(4월 8일)보다 각각 6일, 10일 빠른 것이다.

이날 벚꽃 개화는 서울 여의도 윤중로에서도 관측됐는데 이 역시 지난해(4월 3일)나 평년(4월 6일)보다 많이 빠른 수준이다.

기상청은 1922년부터 서울 종로구 서울기상관측소 왕벚나무(관측목) 기준으로 벚꽃 개화를 관측해오고 있다. 이 나무의 한 가지에서 벚꽃이 3송이 이상 피면 기상청은 “서울에 벚꽃이 피었다”고 발표한다.

한편 기상청은 30~31일 전국에 봄비가 내릴 것으로 예보했다. 비는 30일 오전 전라도와 제주도에서 시작돼 오후에 충청권 남부와 경상권, 밤에는 그 밖의 중부지방으로 확대될 것으로 보인다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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