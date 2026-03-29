베이징, 드론 전면 금지 ‘초강수’…적발 시 경찰 인계
중국이 베이징에서 개인용 드론의 판매나 운송, 비행을 사실상 전면 금지할 것으로 보인다.
29일 중국 관영 신화통신에 따르면 베이징시 인민대표대회 상무위원회는 최근 이 같은 내용의 ‘베이징시 무인항공기 관리 규정’을 제정했다. 해당 규정에 따라 베이징 전역이 드론 통제 공역으로 묶이면서, 야외에서 드론을 띄우려면 반드시 사전 허가를 받아야 한다. 이는 개인이 자유롭게 드론을 비행하는 것을 원천 차단한 조치로 풀이된다.
규제 범위는 비행을 넘어 생산과 유통 전반에 걸쳐 있다. 드론의 불법 생산, 조립, 개조 및 시스템 해킹이 엄격히 금지되며, 베이징 내 기관이나 개인을 상대로 한 드론 및 핵심 부품의 판매와 임대도 가로막힌다.
특히 드론과 관련 부품을 베이징으로 운송하거나 반입하는 행위 역시 철저히 통제된다. 철도, 항공, 도로 화물, 택배, 장거리 여객 운송 수단은 물론 개인 차량을 이용한 반입까지 모두 금지 대상에 포함됐다. 만약 이를 어기고 드론을 몰래 들여오다 적발될 경우 곧바로 경찰에 인계될 수 있다.
오는 5월 1일부터 본격 시행되는 이번 조치에 대해 베이징 당국은 “수도 저공 안전이 새로운 도전에 직면했다”며 규제 강화의 당위성을 역설했다.
비록 당국은 안전을 표면적인 이유로 내세웠지만, 첨단 기기까지 통제 영역으로 끌어들이는 중국 특유의 통제식 관리가 한층 노골화됐다는 지적이 잇따르고 있다.
이에 대해 싱가포르 매체 연합조보는 “베이징시가 역사상 가장 엄격한 드론 관리 규정을 발표했다”고 평가하며, “베이징은 사실상 개인의 드론 매매, 운송, 비행을 금지하는 첫 도시가 될 것”이라고 집중 보도했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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