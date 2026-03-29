전북 동부권 유아체험시설 6월 개원…“교육격차 해소 기대”

순창 구림중 폐교 부지에 조성…174억 투입 복합 놀이공간 구축

유보통합 맞춰 어린이집까지 확대…토요 가족체험 전 지역 개방

전북 순창군 구림유아종합학습분원 실외 체험공간. 전북교육청 제공

전북특별자치도교육청이 동부권 유아들의 놀이·체험 기회를 확대하기 위한 복합 교육시설을 오는 6월 개원한다. 지역 간 유아교육 격차 해소와 체험 중심 교육 강화가 핵심이다.



전북교육청은 순창군 옛 구림중학교 폐교 부지에 조성된 구림유아종합학습분원에서 실외 체험공간 시범운영을 실시했다고 29일 밝혔다.



이 시설은 남원·순창 등 동부권 유아들의 체험 기회를 넓히기 위해 조성된 실내·외 복합 놀이·학습 공간이다. 총사업비 174억원이 투입됐으며, 부지면적 2만461㎡, 연면적 2143㎡ 규모의 지상 2층 건물로 6월 개원을 목표로 하고 있다.



실내에는 상상·디지털·창의·모험을 주제로 한 체험 공간이 마련되고, 실외에는 자연 친화형 놀이 공간과 모험시설, 물·모래 놀이 공간 등이 조성됐다.



하루 최대 200여명의 유아를 수용할 수 있도록 설계된 이 시설은 놀이 중심 교육과 생태 감수성 함양을 동시에 추구하는 공간으로 활용될 예정이다.



전북교육청은 유보통합 정책에 맞춰 유치원뿐 아니라 어린이집 영유아까지 이용 대상을 확대하고, 토요 가족체험 프로그램은 도내 전 지역으로 개방할 계획이다.



이번 시범운영을 통해 프로그램과 시설을 최종 점검한 뒤 6월 정식 개원과 함께 전 시설을 개방할 방침이다.



전북교육청 관계자는 “동부권 유아들이 차별 없이 다양한 체험을 할 수 있는 기반이 될 것”이라며 “교육과 돌봄을 아우르는 유아교육 거점으로 운영하겠다”고 말했다.



순창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북특별자치도교육청이 동부권 유아들의 놀이·체험 기회를 확대하기 위한 복합 교육시설을 오는 6월 개원한다. 지역 간 유아교육 격차 해소와 체험 중심 교육 강화가 핵심이다.전북교육청은 순창군 옛 구림중학교 폐교 부지에 조성된 구림유아종합학습분원에서 실외 체험공간 시범운영을 실시했다고 29일 밝혔다.이 시설은 남원·순창 등 동부권 유아들의 체험 기회를 넓히기 위해 조성된 실내·외 복합 놀이·학습 공간이다. 총사업비 174억원이 투입됐으며, 부지면적 2만461㎡, 연면적 2143㎡ 규모의 지상 2층 건물로 6월 개원을 목표로 하고 있다.실내에는 상상·디지털·창의·모험을 주제로 한 체험 공간이 마련되고, 실외에는 자연 친화형 놀이 공간과 모험시설, 물·모래 놀이 공간 등이 조성됐다.하루 최대 200여명의 유아를 수용할 수 있도록 설계된 이 시설은 놀이 중심 교육과 생태 감수성 함양을 동시에 추구하는 공간으로 활용될 예정이다.전북교육청은 유보통합 정책에 맞춰 유치원뿐 아니라 어린이집 영유아까지 이용 대상을 확대하고, 토요 가족체험 프로그램은 도내 전 지역으로 개방할 계획이다.이번 시범운영을 통해 프로그램과 시설을 최종 점검한 뒤 6월 정식 개원과 함께 전 시설을 개방할 방침이다.전북교육청 관계자는 “동부권 유아들이 차별 없이 다양한 체험을 할 수 있는 기반이 될 것”이라며 “교육과 돌봄을 아우르는 유아교육 거점으로 운영하겠다”고 말했다.순창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지