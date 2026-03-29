김민석 “생필품 수급 최우선…오일쇼크 수준 선제 대처”
김민석 국무총리가 29일 오후 정부서울청사에서 비상경제본부 첫 회의를 주재하고, 중동발 공급망 충격에 대비해 “국민 생필품 수급 차질 우려에 선제적으로 대처해 나갈 것”이라고 밝혔다.
김 총리는 각 부처를 향해 “중동발 물품 수급 차질이 국민 생활 필수 품목에 미치는 영향을 시나리오별로 분석하고, 단계별 대응 방안을 수립하되 빠지고 놓치는 일이 없도록 예상 품목을 꼼꼼히 점검해 달라”고 주문했다.
김 총리는 “중동 전쟁의 여파가 에너지 수급 불안과 글로벌 공급망 차질이 거대한 파고가 돼서 우리 경제의 복합 위기로 다가오고 있다”며 “1970년대 오일쇼크 수준의 충격이라는 평가가 나올 정도”라고 말했다.
이어 “최근 OECD가 유독 한국의 성장률을 크게 낮추고 물가 상승률을 높인 비관적 전망을 내놓았다”고 우려를 표하면서 “국내 기업 심리 지수도 큰 폭으로 하락했다. 체감 경기 둔화 우려가 확산되고 있다”고 진단했다.
김 총리는 “정부는 비상경제 대응 체제로 전환해서 외교적 대응과 함께 최고 가격제, 유류세 인하, 매점매석 금지 등 가용수단을 총동원해서 선제적으로 대처해 나가고 있다”고 강조했다. 그러면서 각 부처 실무진에게 “지난 26일 대통령이 주재한 비상경제점검회의에서 확정한 비상경제 대응 방안의 후속 조치를 빈틈없이 마련해서 철저히 이행해 달라”고 거듭 당부했다.
과거 코로나19 사태 초기 발생했던 ‘마스크 대란’을 상기시킨 김 총리는 “물품 수급 위기 대응의 골든타임을 놓치면 국민 부담과 불편은 감당하지 못할 수준이 될 것”이라고 우려하며 선제적 조치의 중요성을 재차 강조했다.
김 총리는 “국무조정실장을 반장으로 한 지원반을 추가로 설치해서 비상경제본부의 조정 기능을 강화하고 청와대 상황실과의 상시 소통 체계를 갖추겠다”며 “차량 5부제와 에너지 절약, 사재기 자제 등 범국민적 동참이 위기 극복의 원동력이 될 것이다. 국민 여러분의 협조와 정부, 기업의 솔선수범을 당부드린다”며 회의를 마무리했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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