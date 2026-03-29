김민석 “생필품 수급 최우선…오일쇼크 수준 선제 대처”

김민석 국무총리가 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

“차량 5부제와 에너지 절약, 사재기 자제 등 범국민적 동참이 위기 극복의 원동력이 될 것이다. 국민 여러분의 협조와 정부, 기업의 솔선수범을 당부드린다”며 회의를 마무리했다.