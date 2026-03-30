“받던 손이 내미는 손으로”… 케냐 과부들의 1000원 기적
케냐 코어 사막서 19년째 사역 중인 최인호 한지선 선교사
렌딜레 부족 과부 280가정, 전갈 사고 사역자 위해 치료비 모금
생계 어려운 상황 속 자발적 헌신… ‘두 렙돈’ 감동 전해
케냐 북부 사막 마을에서 도움을 받아오던 과부들이 사고로 병원에 입원한 사역자를 위해 치료비를 모았다. 생계조차 넉넉지 않은 이들이 자발적으로 손을 모은 이 이야기는 성경 속 ‘과부의 두 렙돈’을 떠올리게 한다.
케냐 북부 코어(Korr) 지역에서 19년째 사역 중인 최인호 한지선 선교사 부부는 최근 기도편지를 통해 렌딜레 부족 과부들이 헌금을 모아 현지인 동역자 후세인 갈보란(40)의 치료를 도운 사연을 소개했다.
갈보란은 지난해 12월 저녁, 집 앞에서 이동하던 중 전갈에 물리는 사고를 당했다. 사막 지대인 코어 지역은 밤마다 전갈이 자주 출몰하는 곳이다. 당뇨를 앓고 있던 그는 상처가 쉽게 낫지 않아 지난달까지 약 두 달간 나이로비의 한 병원에서 입원 치료를 받았다.
이 소식을 들은 과부들은 뜻밖의 결정을 내렸다. 넉넉지 않은 형편에도 각 가정이 케냐 돈 100실링(약 1000원)씩을 모아 치료비를 돕기로 한 것이다. 선교사의 지원을 받는 280여가정 가운데 대부분이 참여해 총 2만8000실링(약 30만원)이 모였다.
한지선 선교사는 29일 국민일보와 전화 인터뷰에서 “금액 자체는 크지 않을 수 있지만, 생계가 어려운 과부들에게는 결코 적지 않은 돈”이라며 “성경 속 ‘과부의 두 렙돈’을 떠올리게 하는 사건이었다”고 말했다. 이어 “두 렙돈을 주님께 드리는 이들과 함께하고 있다는 사실에 깊은 감사를 느낀다”고 덧붙였다.
갈보란은 평소 렌딜레 마을 곳곳을 다니며 과부들에게 성경을 가르쳐온 사역자다. 그는 현재 공동체의 돌봄 속에서 회복해 일상으로 복귀하고 있다. 갈보란은 “전혀 기대하지 못했던 도움이라 더 큰 사랑을 느꼈다”며 “병원에서 돌아온 뒤 한 분 한 분이 찾아와 기뻐해 주고 격려해 주셔서 큰 힘이 됐다”고 전했다.
과부들을 대표한 안나 일몽고이(50)는 “우리는 주님 안에서 한 몸이기에 긍휼과 사랑으로 도왔다”며 “비록 가진 것은 적지만 아픈 이를 돕는 것이 옳다고 믿는다”고 말했다. 이어 “이 작은 헌금을 통해 예수님의 사랑과 서로 돌보는 공동체의 모습을 전하고 싶었다”고 덧붙였다.
최인호 한지선 선교사 부부는 8년 전부터 과부들을 돌보는 사역을 이어오고 있다. 렌딜레 전통상 남편을 잃은 여성은 재혼이 사실상 금지돼 있으며, 보호를 잃은 이후에는 생계 수단과 사회적 기반을 동시에 상실하는 경우가 많다. 어린 나이에 과부가 되는 사례도 적지 않지만, 대부분 부족어만 사용해 이동이나 자립에도 제약이 따른다.
이 같은 환경 속에서 선교사 부부는 마을별로 가장 형편이 어려운 가정을 찾아 정기적으로 식량과 생활비를 지원해왔다. 현재 수백 가정이 이 사역을 통해 최소한의 생계를 이어가고 있으며, 매달 모임을 통해 말씀을 나누며 서로를 돌보는 공동체도 형성되고 있다.
선교사 부부는 기도편지로 과부 후원 사역을 이어가는 과정에서 겪은 고민과 은혜도 전했다. 이들은 “지난해 말 일부 후원이 중단되면서 처음으로 사역에 대한 부담을 느꼈다”며 “한번 시작한 지원은 끊지 않는 것을 원칙으로 삼아왔기 때문”이라고 설명했다.
이어 “한 교회 목회자가 후원 공백까지 감당하겠다고 나서면서 단 한 가정도 중단하지 않고 사역을 이어갈 수 있게 됐다”며 “고아와 과부를 돌보시는 하나님께 감사하다”고 전했다. 또 “정기 모임에서 눈빛으로 사랑을 전하는 이들을 보며 오히려 우리가 더 큰 사랑을 받고 있음을 느낀다”고 덧붙였다.
김수연 기자 pro1111@kmib.co.kr
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