루카셴코, 첫 방북서 김정은 초청…“평양 대사관 개설·비자 면제 추진”
‘30년 집권’ 루카셴코와 ‘3대 세습’ 김정은…권위주의 체제 동질성 확인
평양을 방문 중인 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 현지 대사관 개설과 비자 면제 협정 체결을 신속히 추진하도록 관계자들에게 지시했다. 또한 김정은 북한 국무위원장에게 벨라루스 방문을 공식 요청했다.
막심 리젠코프 벨라루스 외무장관은 27일(현지시간) 이틀간 평양에서열린 정상회담 성과를 전하며 ‘우호 협력 조약’을 체결했다고 벨라루스 관영 벨타(BelTA) 통신이 이날 보도했다. 리젠코프 장관은 “북한 대사관이 벨라루스에 있듯 우리 대사관도 평양에 개설하고 비자 면제 협정 체결을 위한 작업을 가속화하라는 대통령의 지시가 있었다”고 말했다.
그는 또 “이번에 체결된 조약을 바탕으로 가까운 시일 내 진전시킬 수 있는 모든 사안을 검토하기로 했다”며 “양국이 발전 목표를 달성하는 데 있어 서로를 지원할 수 있는 잠재 영역을 파악해야 한다”고 설명했다.
루카셴코 대통령의 방북은 이번이 처음이다. 이는 북한이 러시아 파병으로 러시아와의 관계를 혈맹 수준으로 끌어올린 가운데 대표적 친러 국가인 벨라루스와도 밀착했다는 점에서 북·러·벨라루스 간 3각 공조를 뚜렷이 보여준 결과라는 평가 나온다.
이번 회담에서 김 위원장도 벨라루스의 초청을 받았다. 나탈리아 에이스몬트 벨라루스 대통령실 대변인은 “벨라루스는 김 위원장을 언제나 환영한다”며 “회담에서 대통령은 그를 벨라루스에 공식 초청했다”고 전했다.
리젠코프 장관은 “북한 대표단도 식량 안보를 우리만큼이나 우려하고 있다”며 “우리는 이 분야에서 지원을 제공할 수 있으며 북측이 우리 전문 지식에 매우 큰 관심을 보이고 있다”고 덧붙였다.
양국 정상은 국제 현안에 대해 실질적인 의견을 교환했다. 리젠코프 장관은 “중동 정세와 이란 문제, 러시아의 특별 군사 작전, 세계 주요 강대국과의 관계에 이르기까지 모든 분야를 다뤘다”고 밝혔다.
양국을 관통하는 역사적 유대감과 지정학적 동질성도 심도 있게 논의된 것으로 전해졌다. 서방의 고강도 제재에 직면한 양국은 이를 타개하기 위해 러시아를 축으로 전략적 결속을 강화하고 있다.
특히 30년 넘게 집권 중인 루카셴코 대통령과 3대 세습 체제를 공고히 한 김 위원장은 강력한 공권력을 바탕으로 체제 안정에 주력해 왔다는 공통점을 갖고 있다. 두 정상은 또 치열한 투쟁 끝에 주권을 쟁취했다는 역사적 서사를 공유하며 외부 압력에 맞서 독자적인 발전 경로를 수호해야 한다는 데 뜻을 같이했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사