광주 북구청장 민주당 경선 요동…신수정·조호권 ‘연대’

조호권, 신 후보 지지 선언

공동선대위원장으로 합류

더불어민주당 광주 북구청장 선거 본경선을 앞두고 29일 조호권 예비후보가 신수정 예비후보 지지 선언을 한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 신수정 예비후보 측 제공

신 예비후보는 본경선에 진출한 5명의 후보 중 첫 번째 연대를 이끌어내며 경선 주도권을 쥐게 됐다는 평가다.