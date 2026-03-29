광주 북구청장 민주당 경선 요동…신수정·조호권 ‘연대’
조호권, 신 후보 지지 선언
공동선대위원장으로 합류
광주 북구청장 선거 더불어민주당 본경선을 앞두고 조호권 예비후보가 신수정 예비후보 지지를 선언하고 나섰다.
민주당 신수정 북구청장 예비후보 선거캠프는 29일 보도자료를 내고 “본경선에 진출했던 조호권 예비후보가 신수정 예비후보에 대한 전폭적인 지지를 선언하고, 양 캠프를 통합한 공동선거대책위원회를 구성하기로 합의했다”고 밝혔다. 조 예비후보는 공동선대위원장을 맡아 본경선 승리를 위해 전면에 나설 예정이다.
조 예비후보는 이날 지지 선언을 통해 “북구는 지금 정체된 도시를 깨우고 미래 먹거리를 발굴할 유능한 리더십이 절실하다”며 “광주광역시의회 최초의 여성 의장으로서 보여준 신수정 예비후보의 결단력과 20년 북구 민생현장에서 다져진 민생 해결력이야말로 북구의 해묵은 과제를 해결할 대안”이라고 지지 이유를 밝혔다.
이에 신 예비후보는 “조호권 예비후보는 실물경제 감각부터 광주 복지의 기틀을 닦은 사회서비스원 초대 원장까지 거친, 우리 북구에 꼭 필요한 ‘실무형 리더십’의 표본”이라며 “북구와 광주 발전에 평생을 헌신해 온 조 예비후보님의 통 큰 결단에 깊은 존경과 감사를 표한다”고 화답했다. 이어 “조 예비후보의 풍부한 정무적 식견과 축적된 정책 자산을 온전히 계승해 반드시 본경선에서 승리해 더 큰 북구로 보답하겠다”고 말했다.
신 예비후보는 본경선에 진출한 5명의 후보 중 첫 번째 연대를 이끌어내며 경선 주도권을 쥐게 됐다는 평가다.
신 예비후보 측은 “이번 연대는 행정통합이라는 대전환의 문턱에서 북구의 새로운 도약을 만들어내겠다는 강력한 결단”이라며 “공동선대위를 중심으로 본경선 승리를 반드시 이뤄내겠다”고 밝혔다.
조 예비후보의 본경선 불참으로 광주 북구청장 선거 민주당 본경선은 김동찬, 문상필, 신수정, 정다은(가나다 순) 예비후보 간 4인 구도로 치러질 전망이다. 최종 후보는 다음달 2일 본경선에서 결정된다. 본경선은 일반 유권자 50%, 권리당원 50%를 반영하는 방식으로 31일부터 치러진다. 과반 득표자가 없을 경우 4월 9일 결선투표를 진행한다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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