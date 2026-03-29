나프타 이어 알루미늄도? 중동 피격에 공급망 ‘빨간불’
중동 지역의 지정학적 위기가 고조되면서 글로벌 원자재 공급망이 벼랑 끝으로 내몰리고 있다. 세계 주요 알루미늄 생산업체들이 이란의 공격을 받아 시설이 파괴되고 가동이 중단되는 등 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다.
세계 최대 알루미늄 생산업체 중 한 곳인 알루미늄 바레인(이하 알바)은 지난 28일(현지시간) 자사 제련 시설이 이란의 타격을 받아 2명의 경상자가 발생했다고 밝혔다.
다음 날인 29일 해당 사실을 공식 확인한 알바 측은 현재 정확한 피해 규모를 조사 중이다. 알바는 이미 지난 4일 중동 전쟁의 여파 속에서 “불가항력”을 선언하며 기존 공급 계약 이행이 어려울 수 있다고 경고한 바 있다. 이어 15일에는 호르무즈 해협의 물류 지장 장기화를 이유로 전체 생산 능력의 19%를 가동 중단했다. 알바의 연간 알루미늄 제련 능력은 작년 기준 162만t에 달한다.
아랍에미리트(UAE)의 핵심 생산 기업인 ‘에미리트 글로벌 알루미늄(EGA)’ 역시 타격을 피하지 못했다. 사측은 아부다비 케자드 공업단지 내 알타윌라 생산공장이 공격을 받아 부상자가 발생했으며 설비에도 상당한 피해를 입었다고 발표했다. 공장 가동 중단 여부는 구체적으로 밝히지 않았으나, 각각 연간 100만t과 130만t의 제련 능력을 갖춘 제벨알리와 알타윌라 공장 중 한 곳이 공격받으면서 생산 차질은 불가피할 전망이다.
이번 타격에 대해 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 자국 제강소 두 곳이 공격받은 것에 대한 보복 조치라고 주장했다. IRGC는 알바와 EGA를 겨냥한 이유에 대해 해당 시설들이 “미군과 미국 항공우주 부문과 연계된 산업시설”이었기 때문이라고 밝혔다. 이와 별개로 바레인 스틸의 모회사인 풀라스 홀딩스도 28일 전황 악화와 물류 마비를 이유로 “불가항력”을 선언하며 시장의 불안감을 키웠다.
이러한 중동발 알루미늄 공급 차질은 전 세계 제조업 생태계에 치명적인 연쇄 마비를 불러올 수 있다. 알루미늄 물량이 바닥나면 당장 일상에서 소비되는 식음료 캔 생산이 중단돼 밥상 물가가 요동치게 된다.
나아가 극강의 경량화와 내구성이 요구되는 전기차 부품, 항공기 동체, 미사일 등 첨단 무기 체계의 생산 라인까지 줄줄이 멈춰 서게 되어 글로벌 산업 전반이 극심한 ‘셧다운’ 상태에 빠지게 된다.
중동 국가들이 전 세계 알루미늄 공급량의 약 9%를 책임지고 있는 만큼 시장의 충격은 거세다. 지난 2월 28일 전쟁 발발 이전부터 이미 상승 곡선을 그리던 알루미늄 가격은 이번 공격을 기점으로 더욱 폭등하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사