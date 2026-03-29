희비 엇갈린 WBC 스타들…토바·투랑 웃고, 스킨스·웹 울고
월드베이스볼클래식(WBC) 무대를 휘저었던 미국 메이저리그(MLB) 슈퍼스타들의 희비가 개막 시리즈에서 엇갈리고 있다.
에세키엘 토바(콜로라도 로키스)는 29일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 MLB 마이애미와의 경기에 4번 타자 겸 유격수로 선발 출전해 시즌 첫 홈런을 터뜨렸다. 4회초 1-1 동점 상황에서 역전 투런포를 쏘아 올렸다.
2026 WBC에서의 뜨거운 타격감을 그대로 이어갔다. 토바는 WBC에 베네수엘라의 주전 유격수로 나서 대회 첫 우승에 힘을 보탰다. 6경기에서 8안타를 때려내며 이 부문 공동 2위에 올랐고, 이 가운데 5안타를 토너먼트에서 몰아치며 클러치 능력도 보여줬다. 8강 일본전에서 3안타를 터뜨렸고, 결승에서도 멀티히트를 기록했다. 이런 활약을 바탕으로 포지션별 최고의 선수로 구성된 ‘올 토너먼트 팀’ 유격수를 차지했다.
브라이스 투랑(밀워키 브루어스)도 불방망이를 휘두르고 있다. 개막전 멀티히트에 이어 이날 5타수 3안타 2득점을 기록하며 타율을 0.556(9타수 5안타)까지 끌어올렸다. 투랑은 이번 WBC에서 미국 대표팀의 주전 2루수로 뛰며 타율 0.364(22타수 8안타)를 기록했다. 토바와 함께 최다 안타 공동 2위에 오르며 ‘올 토너먼트 팀’ 2루수에 이름을 올렸다.
반면 투수들은 WBC에서의 좋은 흐름을 살리지 못했다. 올 토너먼트 팀 투수로 선정된 3명 가운데 2명이 개막전 선발로 나섰지만 나란히 패전을 떠안았다. WBC 2경기에서 8⅓이닝 동안 1점만 내주며 2승을 챙긴 폴 스킨스(피츠버그 파이어리츠)는 뉴욕 메츠전에서 1회도 채우지 못하고 강판당했다. ⅔이닝 5실점으로 지난 시즌 내셔널리그(NL) 사이영상 수상자의 체면을 구겼다.
스킨스와 함께 미국 대표팀의 원투펀치를 이뤄 WBC에서 2승 평균자책점 1.04로 호투했던 로건 웹(샌프란시스코 자이언츠)도 뉴욕 양키스전에서 선발 마운드에 올랐으나 5이닝 7실점(6자책)으로 부진했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사