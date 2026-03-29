제주 2030년 ‘소나무재선충 청정지역’ 목표… 총력 대응
지역방제 거버넌스 출범
제주도가 정부·지자체·민간이 함께하는 협력형 거버넌스를 구축해 소나무재선충병 방제 성과 극대화에 나선다.
제주도는 지난 27일 ‘소나무재선충병 지역방제 거버넌스 회의’를 열고 지역 특성과 현장 여건을 반영한 실효성 있는 방제 전략을 논의했다고 29일 밝혔다.
협의체는 산림청·산림과학원·한국임업진흥원 등 중앙기관, 제주도·세계유산본부·행정시 등 지자체, 주민·환경단체·지역업체 등 민간이 참여해 방제 계획의 실행력과 현장 밀착도를 높이는 방식으로 운영된다.
이날 회의에서는 ‘2030년 청정지역 전환’을 목표로 제주도의 방제 대책과 추진 방향을 집중 논의했다.
제주도는 지난해 10월부터 올해 9월까지 국비 52억원 등 총 77억원을 투입해 방제 대상목 7만5000여본을 제거할 계획이다. 현재까지 3만4400본이 제거됐다. 1046㏊에 예방용 나무주사 투입이 완료됐으며, 오는 6~8월에는 매개충 서식 밀도 조절을 위해 총 300㏊에 대한 방제 작업을 진행할 예정이다.
이어 내년부터는 적극적인 국비 확보 작업을 통해 2029년까지 중점 방제 전략을 추진, 현재 ‘중’ 단계인 재선충 발생 수준을 2030년까지 ‘청정지역’으로 전환한다는 방침이다. 이를 위해 헬기·드론을 활용한 입체적 예찰, 감염 의심목 위치정보 관리 체계 구축, 발생구역별 맞춤형 방제 등을 추진할 계획이다.
거버넌스 회의에서는 드론 예찰 확대, 곶자왈 방제 작업 시 희귀식물 보호, 선박을 통한 해충 유입 차단, 고사목 그물망 처리 확대 등 다양한 의견이 제시됐다. 지역 실정에 맞는 방제 전략 개발, 내성 소나무 육성, 장기적 수종 전환 등 전략 다변화 필요성도 함께 논의됐다. 제주도는 회의에서 제기된 세부 의견을 방제 현장에 반영할 계획이다.
소나무재선충은 길이 1㎜ 내외의 실 모양 선충이다. 스스로 이동하지 못해 매개충을 통해 전파된다. 제주에서는 솔수염하늘소가 주요 매개충이다.
재선충은 솔수염하늘소 유충이 번데기로 변할 때 몸속에 침투했다가, 성충이 된 하늘소가 건강한 소나무의 어린 가지나 수피를 갉아먹을 때 생긴 상처를 통해 나무 내부로 침입한다. 이후 수분·양분 이동통로를 파괴한다. 감염된 소나무는 1년 내 99%가 고사한다.
소나무재선충병은 아시아에서는 1905년 일본 나가사키현에서 처음 발생했다. 우리나라에서는 1982년 부산 동래구에서 최초 확인됐다.
제주에서는 2004년 9월 제주시 오라골프장 인근에서 처음 확인됐으며, 태풍·고온·가뭄 등 기상 요인으로 확산세가 커지가 2013년 9월 ‘소나무재선충병과의 전쟁’을 선포했다.
2004년부터 지난해 9월까지 제주도는 총 2903억원을 투입해 고사목 268만2000본을 제거하는 등 방제 작업을 이어왔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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