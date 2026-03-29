BTS는 역시 글로벌…英 앨범차트 1위, 월드투어 매진 행렬

미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연한 그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공

일본 오리콘 차트에서 ‘주간 합산 앨범 랭킹’ ‘주간 앨범 랭킹’ ‘주간 디지털 앨범 랭킹’ 1위를 휩쓸었으며 역대 해외 가수 최다 주간 판매량도 기록했다.