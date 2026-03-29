충남소방본부, AI 정책 혁신 공모전·연구모임 추진
충남소방본부가 인공지능(AI)을 재난 현장에 활용하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.
도 소방본부는 소방 정책의 인공지능 대전환을 통해 업무 효율성과 현장 대응력을 강화하기 위해 소방 인공지능 정책 혁신 공모전과 관련 연구 모임을 운영한다고 29일 밝혔다.
공모전은 오는 30일부터 다음달 17일까지 18일간 전 직원을 대상으로 운영한다. 현장에서 필요한 인공지능 기반 아이디어라면 제한 없이 누구나 제안할 수 있다. 발굴된 제안은 연구모임을 거쳐 구체화한 뒤 현장에 반영할 예정이다.
첨단 기술 역량을 갖춘 인재 양성도 추진한다. 미디어 콘텐츠 교육과 인공지능 전문·심화 교육 과정을 통해 실무 활용 능력을 높이고 민간 기업·대학과의 기술 자문 협력 체계를 강화할 방침이다. 관련 정책을 전담할 조직 신설도 검토 중이다.
소방본부는 지난해 ‘차세대 지능형 119신고시스템’을 구축하고 ‘인공지능(AI) 스마트 홍보팀’을 신설하는 등 인공지능 기반을 구축하고 있다. 이번 사업을 계기로 첨단 기술 활용을 조직 전반에 확산할 계획이다.
성호선 충남소방본부장은 “인공지능은 선택의 문제가 아닌 도민의 안전을 지키기 위한 생존의 문제”라며 “현장을 가장 잘 아는 대원들의 손에서 탄생한 인공지능 정책이야말로 도민의 생명을 구하는 가장 강력한 도구가 될 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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