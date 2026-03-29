대전보건환경연구원, 탈모 치료 의약품 품질조사 실시

대전보건환경연구원 관계자가 탈모 치료 의약품에 대한 검사를 진행 중인 모습. 대전시 제공

조사 대상은 국내에서 허가·유통 중인 탈모 치료 의약품 46개로 피나스테리드·두타스테리드 성분의 경구용 전문의약품, 미녹시딜 성분의 외용 일반의약품이다.

대전시 식의약안전과가 유통 제품을 수거하면 연구원이 주성분 함량시험을 중심으로 붕해시험·용출시험 등 품목별 기준에 따라 주요 품질 항목을 검사한다.

품질 기준에 부적합한 제품이 확인될 경우 관할 지방식약청에 통보해 회수·폐기 등 행정처분이 이뤄지도록 조치한다.

정태영 대전보건환경연구원장은 “탈모 치료 의약품은 장기간 사용하는 경우가 많아 공공기관 차원의 체계적인 품질 조사가 필요하다”며 “조사에서 확보한 자료를 바탕으로 의약품 안전관리 및 행정 대응을 강화하겠다”고 말했다.