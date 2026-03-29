양주시, 공공병원 설립 경제성 확보…사업 추진 청신호
경기 양주시 공공병원 설립 사업이 경제성을 확보하며 본격 추진에 탄력이 붙고 있다.
양주시는 지난 25일 열린 ‘경기 동북부 공공병원 설립 타당성 및 민간투자 적격성 조사 연구용역’ 최종보고회에서 비용 대비 편익(BC) 값이 1.20으로 나타났다고 29일 밝혔다.
이는 사업 추진 기준치인 1.0을 상회하는 수치로, 이에 대해 시는 경제성과 정책적 필요성이 모두 입증된 결과라고 설명했다.
이번 타당성 조사에 따르면 공공병원은 옥정지구 내 400병상 규모의 종합병원급으로 건립될 예정이다. 이는 당초 계획했던 300병상보다 확대된 규모로, 양주를 비롯해 연천과 동두천 등 경기북부 지역을 아우르는 거점 의료기관으로 기능할 전망이다.
병원은 18개 진료과와 함께 정신응급센터, 안건강클리닉 등 16개 전문진료센터를 운영하며, 필수의료와 돌봄 서비스를 연계한 통합 의료체계를 구축하게 된다. 시는 공공병원이 지역 내 의료 접근성을 높이고, 중증 및 응급 의료 공백을 해소하는 핵심 인프라가 될 것으로 기대하고 있다.
시는 향후 보건복지부 협의와 기획재정부 예비타당성 조사 등 후속 행정 절차를 차질 없이 추진하고, 사업 조기 추진을 위해 예비타당성 조사 면제도 적극 건의할 방침이다.
시 관계자는 “경기도 및 관계기관과 긴밀한 협력을 이어가며 공공병원 건립을 시민의 기대에 부응하는 방향으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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