의정부시-웨스트버지니아주, 바이오 산업 협력 논의
지역 내 기업 운트바이오, 미국 진출 지원
경기 의정부시가 지난 26일 지역 내 유망 바이오기업의 해외 진출과 글로벌 투자 협력을 위해 미국 웨스트버지니아주 대표단과 면담을 진행했다.
이날 시청 회룡홀에서 열린 이번 면담은 의정부 소재 ㈜운트바이오가 추진 중인 미국 내 인슐린 제조 시설 건립과 현지 투자기금 확보를 위한 기술 실사 과정의 일환으로 마련됐다. 운트바이오는 국내 유일 인슐린 원료 기술 상용화를 목표로 국내외 연구·생산 기지 건립을 추진 중인 의정부시 소재 바이오 기업이다.
웨스트버지니아주는 과거 석탄 산업 중심지였지만, 최근 바이오와 IT 등 첨단 산업 중심으로 구조 전환에 성공하며 전통 산업 도시의 혁신 사례로 평가받고 있다. 이날 면담에는 미치 카마이클 전 주 산업부 장관과 토니 스트라우드 마샬주립대 부총장 등 정·관계와 학계 주요 인사가 참석했다.
의정부시는 운트바이오의 기술과 역량을 소개하며, 현지 투자가 원활히 이루어질 수 있도록 긴밀한 협력을 요청했다. 또한 이번 대표단 방문을 계기로 웨스트버지니아주와 바이오 산업 분야의 교류 가능성을 확인하고, 향후 관내 기업들의 해외 진출을 위한 글로벌 네트워크를 지속적으로 확대할 계획이다.
시 관계자는 “이번 면담은 의정부 기업의 혁신 기술을 세계에 알리고 글로벌 시장 진출 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 기업 활동을 뒷받침하기 위한 실질적인 행정 지원과 우호 관계 구축을 이어가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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