지재처 “3년간 위조 캐릭터 상품 3만5000점 압수”
지식재산처는 2023~2025년 캐릭터 관련 위조 상품 약 3만5000점을 압수했다고 29일 밝혔다.
위조상품 판매에 도용된 캐릭터는 에스에이엠지(SAMG) 엔터테인먼트의 캐치 티니핑, 산리오의 헬로키티·시나모롤, 닌텐도의 포켓몬스터 등 국내·외 유명 업체가 보유한 캐릭터들이었다.
압수된 제품은 머리핀과 같은 액세서리를 비롯해 인형과 침구류, 문구류, 열쇠고리 등 어린이와 청소년들이 일상생활에서 쉽게 구매할 수 있는 품목이었다.
캐릭터 위조상품은 대부분 KC 인증 및 안전성 확인 등의 절차를 거치지 않기 때문에 어린이·청소년들이 유해물질에 노출될 위험성이 높다.
지재처는 이번 단속을 통해 어린이나 청소년이 유해한 위조상품을 사용하지 않도록 사전 차단하고, 이들에게 정품 소비를 유도해 지식재산권 보호 인식을 향상시키는 효과를 가져왔다고 설명했다.
일본의 유명 캐릭터 회사인 산리오는 지재처 상표경찰의 상표권 보호 활동에 대한 감사의 뜻을 전하기 위해 지난 27일 지재처에 방문해 감사패를 전달했다.
이와이 타츠로 산리오 법무부장은 “한국 팬들에게 많은 사랑을 받고 있는 산리오 캐릭터 보호에 힘써주신 상표경찰에 감사를 전한다”며 “앞으로도 캐릭터 산업 발전을 위해 함께 노력하겠다”고 말했다.
캐릭터 상품 시장은 최근 어린이뿐 아니라 MZ세대 사이에서도 큰 인기를 끌면서 빠르게 활성화되고 있다. 국내·외 주요 캐릭터 기업은 자사 캐릭터를 경쟁업자의 무단 사용으로부터 보호하기 위해 상표를 등록하고 상표권으로 보호하고 있다.
김용훈 지재처 지식재산보호협력국장은 “캐릭터는 소비자의 구매 의사를 결정하는 핵심 지식재산의 하나로 자리잡았다”며 “앞으로도 캐릭터 지식재산 보호를 위해 지재처가 앞장서겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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