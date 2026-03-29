지재처 “3년간 위조 캐릭터 상품 3만5000점 압수”

지식재산처는 2023~2025년 캐릭터 관련 위조 상품 약 3만5000점을 압수했다고 29일 밝혔다.

위조상품 판매에 도용된 캐릭터는 에스에이엠지(SAMG) 엔터테인먼트의 캐치 티니핑, 산리오의 헬로키티·시나모롤, 닌텐도의 포켓몬스터 등 국내·외 유명 업체가 보유한 캐릭터들이었다.

압수된 제품은 머리핀과 같은 액세서리를 비롯해 인형과 침구류, 문구류, 열쇠고리 등 어린이와 청소년들이 일상생활에서 쉽게 구매할 수 있는 품목이었다.