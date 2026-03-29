창원 아파트 ‘칼부림’ …직장 동료 흉기 피습된 20대 끝내 사망

남양주 ‘김훈 사건’ 판박이… 신변 보호 등 일상 안전망 ‘구멍’



지난 14일 오전

경기 남양주시 오남읍 노상에서 40대 남성 김훈(44)이 전 연인이었던 20대 여성을 흉기로 살해하는 사건이 발생했다.

피해 여성은 사건 전부터 김씨의 집착과 위협에 시달려 경찰로부터 스마트워치를 지급받고 ‘맞춤형 순찰’ 대상자로 등록되는 등 신변 보호 조치를 받고 있었다.

그러나 김씨는 피해자의 동선을 미리 파악해 잠복해 있다가 잔혹하게 범행을 저질렀다.

경기북부경찰청은 지난 19일 범행의 잔인성과 피해의 중대성을 고려해 피의자 김훈의 신상을 전격 공개했다.

조사 결과 김씨는 과거에도 두 차례 강간치상 범죄로 실형을 살았던 강력범 전과자로 드러났다.

특히 경찰의 신변 보호 시스템이 작동 중이었음에도 범행을 막지 못했다는 ‘부실 대응’ 논란이 불거지고 있다.