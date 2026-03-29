창원 아파트 ‘칼부림’ …직장 동료 흉기 피습된 20대 끝내 사망
남양주 ‘김훈 사건’ 판박이… 신변 보호 등 일상 안전망 ‘구멍’
경남 창원의 한 아파트 단지에서 직장 동료가 휘두른 흉기에 찔린 20대 여성이 병원 치료를 받던 중 끝내 숨을 거뒀다. 가해자로 지목된 30대 남성 또한 범행 직후 자해를 시도해 생명이 위중한 상태다.
29일 경찰 따르면 지난 27일 오전 11시 36분쯤 창원시 성산구 상남동의 한 아파트 단지 내 상가 앞 주차장에서 20대 여성 A씨와 30대 남성 B씨가 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다.
A씨는 B씨가 휘두른 흉기에 찔린 직후, 40m를 달아나 인근 상가 1층의 한 점포로 피신하며 구조를 요청했다. 그러나 발견 당시 이미 심정지 상태였던 A씨는 병원으로 긴급 이송돼 집중 치료를 받았으나, 사건 발생 하루 만인 28일 오후 1시 25분쯤 결국 사망 판정을 받았다.
현장에서 함께 발견된 B씨는 목 부위에 중상을 입은 채 발견됐다. 경찰은 B씨가 A씨를 공격한 뒤 스스로 흉기를 휘둘러 자해를 시도한 것으로 보고 있다.
B씨는 현재 수술을 마쳤으나 여전히 의식을 회복하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.
경찰 조사 결과, 두 사람은 창원의 한 중견기업에서 함께 근무하던 직장 동료 사이인 것으로 확인됐다.
경찰은 B씨를 살인 혐의로 피의자 신분으로 전환하고, 범행 동기를 파악하기 위해 B씨의 주거지에 대한 압수수색을 실시했다.
현재 경찰은 현장 인근 CCTV 영상과 목격자 진술을 토대로 수사중이다.
두 사람의 관계가 직장 동료로 확인됨에 따라 경찰은 범행의 배경이 된 구체적인 연결고리를 찾는 데 주력하고 있다.
이를 위해 휴대폰 포렌식을 진행, 평소 오간 대화 내역 등을 토대로 업무적 마찰이나 스토킹 정황이 있었는지 집중 확인 중이다.
경찰 관계자는 “피의자가 의식을 회복하지 못해 직접 조사가 불가능한 상황”이라며 “주변인 진술과 포렌식 결과를 종합해 비극적인 범행의 구체적인 원인을 규명할 방침”이라고 밝혔다.
최근 창원 사건과 유사한 비극이 남양주에서도 발생해 사회적 공분을 사고 있다.
지난 14일 오전 8시 58분쯤 경기 남양주시 오남읍 노상에서 40대 남성 김훈(44)이 전 연인이었던 20대 여성을 흉기로 살해하는 사건이 발생했다.
피해 여성은 사건 전부터 김씨의 집착과 위협에 시달려 경찰로부터 스마트워치를 지급받고 ‘맞춤형 순찰’ 대상자로 등록되는 등 신변 보호 조치를 받고 있었다.
그러나 김씨는 피해자의 동선을 미리 파악해 잠복해 있다가 잔혹하게 범행을 저질렀다.
경기북부경찰청은 지난 19일 범행의 잔인성과 피해의 중대성을 고려해 피의자 김훈의 신상을 전격 공개했다.
조사 결과 김씨는 과거에도 두 차례 강간치상 범죄로 실형을 살았던 강력범 전과자로 드러났다.
특히 경찰의 신변 보호 시스템이 작동 중이었음에도 범행을 막지 못했다는 ‘부실 대응’ 논란이 불거지고 있다.
창원=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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