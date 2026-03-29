국힘 이정현, 광주·전남시장 출마하나…“어려운 곳서 역할할 것”

국민의힘 이정현 공천관리위원장. 연합뉴스

국민의힘 이정현 공천관리위원장은 29일 “공천이 마무리되는 대로 당이 필요로 하는 가장 어려운 곳에서 저의 역할을 다할 준비를 하겠다”고 밝혔다.

당이 단합하는 데 도움이 된다면 마다하지 않겠다”며 이같이 적었다.

그는 “

지역에 따라 기대거나 포기하는 정치로는 더 이상 국민의 선택을 받을 수 없다”며 “험지라고 물러서지 말고 어렵다고 포기하지 말자”고 말했다.

페이스북 캡처

이 위원장이

출마를 시사한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

전남 곡성 출신인 이 위원장은 19·20대 총선 당시 전남 순천에서 당선된 바 있다.