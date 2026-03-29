흙으로 만든 악기 ‘훈’과 ‘율기’의 울림 속으로

국악 낭독극 ‘‘훈기상황-흙의 비망록’ 다음 달 8일 공연

공간서리서리 제공

남원 도자기 가마터에서 시작된 형제의 삶이 전쟁으로 단절되고, 타국 사쓰마에서 이어지는 과정을 음악과 낭독으로 풀어낼 것”이라고 소개했다.

이 공연이 주목 받는 것은 쉽게 접할 수 없는 도자기 악기들의 소리를 들을 수 있어서다.

‘훈’은 그윽한 음색을 지니고 있으며 ‘율기’는 도자기 파편을 활용한 울림을 통해 독특한 음향을 만들어낸다.