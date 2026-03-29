흙으로 만든 악기 ‘훈’과 ‘율기’의 울림 속으로
국악 낭독극 ‘‘훈기상황-흙의 비망록’ 다음 달 8일 공연
도자기로 만든 관악기 ‘훈’과 ‘율기’를 앞세운 독특한 분위기의 국악 낭독극이 관객을 찾아간다.
국악연주단 ‘공간서리서리’(대표 송경근)는 다음 달 8일 서울 서초구 국립국악원 풍류사랑방에서 ‘훈기상황-흙의 비망록’을 선보인다고 29일 밝혔다.
공연은 임진왜란 당시 일본 사쓰마로 끌려간 조선 도공들의 삶과 예술혼을 그린 작품이다. 주최 측은 “남원 도자기 가마터에서 시작된 형제의 삶이 전쟁으로 단절되고, 타국 사쓰마에서 이어지는 과정을 음악과 낭독으로 풀어낼 것”이라고 소개했다.
‘1인의 낭독과 4인의 연주’라는 얼개를 띤 이 공연이 주목 받는 것은 쉽게 접할 수 없는 도자기 악기들의 소리를 들을 수 있어서다.
‘훈’은 그윽한 음색을 지니고 있으며 ‘율기’는 도자기 파편을 활용한 울림을 통해 독특한 음향을 만들어낸다.
공간서리서리는 지난해 KBS 국악대상 관악상을 수상한 송경근 대표가 만든 국악프로젝트팀으로, 지난해 한국문화예술위원회 공연예술창작주체지원사업에 선정되기도 했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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