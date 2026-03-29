제주 여섯 번째 ‘주말 돌봄 학교’ 성산초 개소
아이들이 주말에도 안전한 학교에서 돌봄을 받을 수 있는 전국 최초 초등주말돌봄센터 ‘꿈낭’이 성산초등학교에 새로 문을 열었다.
제주도는 28일 서귀포시 성산초등학교에서 꿈낭 개소식을 개최했다고 29일 밝혔다. 행사에는 제주도 복지가족국과 도교육청 교육국 관계자 등 80여명이 참석해 개소를 축하했다.
센터는 매주 토요일과 일요일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다. 긴나들이, 업사이클링 공예, 요리활동 등 돌봄·교육·체험이 결합된 맞춤 프로그램을 제공한다.
2024년 아라초·동홍초를 시작으로 지난해 수원초·신례초, 올해 성산초·신광초까지 총 6곳으로 늘었다. 성산초는 이날부터 본격 운영에 들어갔으며, 신광초는 리모델링 완료 후 4월 중 문을 열 계획이다.
제주 지역 맞벌이 가정 비율은 62.2%로 전국 평균(48%)을 크게 웃돈다. 주말에도 농사일이나 가게 운영에 나서는 1차 산업 종사자와 소상공인이 많아 주말 돌봄 수요가 높은 상황이다.
이혜란 복지가족국장은 “꿈낭은 제주 아이들의 든든한 주말 보금자리로 자리잡았다”며 “앞으로도 학교와 지역사회가 함께하는 촘촘한 돌봄체계를 구축해 아이 키우기 좋은 제주를 만들어 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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