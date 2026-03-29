또 교통사고 우즈…마스터스·라이더컵 ‘올스톱’ 위기
‘골프 황제’ 타이거 우즈가 또다시 교통사고를 내면서 당장 코앞으로 다가온 4월 마스터스 출전은 물론, 2027년 라이더컵 단장직 수락마저 불투명해졌다.
AP통신은 우즈가 플로리다주에서 음주 또는 약물 운전으로 체포됐다가 석방됐다고 29일 보도했다. 이어 그의 미래가 불확실해졌다며 우즈의 필드 복귀 계획이 사실상 전면 중단될 위기에 처했다고 전망했다.
사고는 전날 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로에서 발생했다. 우즈가 몰던 차량이 다른 차량과 충돌한 것이다. 우즈는 사고 직후 조수석 창문을 통해 스스로 탈출했으며, 다행히 큰 부상은 입지 않은 것으로 알려졌다.
현장에서 진행된 음주 측정 결과는 음성이었으나, 우즈는 경찰의 소변 검사 요구를 거부했다. 이에 대해 현지 경찰은 “우즈는 전형적인 운전 능력 저하 상태였다”고 밝히며 약물 복용 상태에서의 운전 가능성을 의심하고 있다. 현재 우즈는 보석금을 지불하고 풀려난 상태지만, 다음 달 초 열리는 시즌 첫 메이저 대회 ‘마스터스 토너먼트’ 출전은 물 건너갔다는 관측이 지배적이다.
1975년생으로 올해 50세인 우즈가 정규 투어 대회에 마지막으로 모습을 드러낸 것은 2024년 7월 디오픈이 마지막이다. AP통신은 향후 수사 방향과 관련해 “우즈는 음주 또는 약물 운전, 재물 손괴, 소변 검사 거부 혐의로 기소될 것”이라고 내다보면서, “우즈의 매니지먼트 회사나 미국프로골프(PGA) 투어는 이 일에 대해 코멘트하지 않았다”고 덧붙였다.
이번 사고로 우즈가 안고 있던 굵직한 골프계 일정들도 차질을 빚게 됐다. AP통신은 “우즈의 올해 마스터스 출전 가능성은 (이 사건 이전에도) 크지 않았으며 2027년 라이더컵 미국 대표팀 단장직을 맡을지에 대한 답변도 3월 말까지 해야 하는 상황이었다”고 보도했다.
우즈는 2027년 아일랜드에서 개최되는 라이더컵(미국-유럽 대항전) 미국팀 단장직을 제안받고 장고를 거듭해 왔다. 또한 4월 초에는 조지아주 오거스타에서 자신의 디자인 팀이 설계한 시립 코스 개장 행사에 프레드 리들리 오거스타 내셔널 회장과 함께 참석할 예정이었다.
우즈의 기행은 이번이 처음이 아니다. AP통신은 “우즈의 이번 사고는 2017년 플로리다주에서 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포됐을 때와 상황이 비슷하다”고 짚으며, “그때도 우즈는 시동이 걸린 채 우측 방향 지시등이 켜진 차량의 운전석에서 잠들어 있었고 타이어 2개가 펑크가 나 있었다”고 전했었다. 당시에도 알코올 성분은 검출되지 않았으나, 진통제와 수면제, 우울증약 등을 혼합 복용한 사실이 드러나 물의를 빚었었다.
특히 지난해 아킬레스건과 허리 수술 등 큰 수술을 연달아 받은 우즈가 통증 완화를 위해 복용한 진통제 등 약물 부작용으로 이번 사고를 냈을 가능성에 힘이 실리고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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