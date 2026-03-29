김주형, 시즌 첫 ‘톱10’ 입상 불씨 살려…텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈 공동 27위
공동 10위 3타 차이로 추격
임성재 공동 61위로 미끄럼
김주형이 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 ‘톱10’ 입상 기회를 살렸다.
김주형은 29일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼 파크 골프 코스(파70·7475야드)에서 열린 PGA투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈(총상금 990만달러) 사흘째 3라운드에서 1타를 줄이는데 그쳐 전날 공동 20위에서 공동 27위(중간 합계 6언더파 204타)로 밀려났다.
개리 우드랜드(미국)가 중간합계 18언더파 192타로 리더보드 맨 윗자리를 꿰찬 가운데 공동 10위(중간합계 9언더파 201타)와는 3타 차이다.
김주형은 이 대회 전까지 7개 대회에 출전, 모두 컷 통과에는 성공했으나 ‘톱10’ 입상이 한 차례도 없다. 최고 성적은 지난주 발스파 챔피언십에서 거둔 공동 18위다.
지난주 발스파 챔피언십에서 사흘 내내 선두를 지켜 통산 3승 기회를 잡았으나 마지막날 부진으로 공동 4위에 그쳤던 임성재는 2타를 잃어 50계단이 내려간 공동 61위(중간합계 1언더파 209타)에 자리했다.
지난해 이 대회 우승자인 교포 선수 이민우(호주)는 공동 3위(중간합계 12언더파 198타)에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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