종량제 봉투 사재기 안 해도 된다지만 … 곳곳 ‘품절’
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 비닐과 플라스틱 원료인 나프타 공급이 불안정해지면서 종량제 봉투 사재기 현상이 나타나고 있는 가운데 29일 서울 강서구 한 편의점에 종량제 봉투 품절 안내문이 붙어 있다.
정부는 지방자치단체 전수 조사를 통해 종량제 봉투 물량이 충분하다고 밝혔다. 다만 일회용품 사용을 줄여 나프타 수요를 낮춰야 한다고 강조했다.
김성환 기후부 장관은 “지자체 절반 이상이 6개월 이상 재고를 보유하고 있다”며 “종량제 봉투에 대한 일시적 사재기 문제가 해소되면 안심해도 된다”고 말했다. 이어 “쓰레기를 줄이기 위한 노력에 국민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 했다.
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
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