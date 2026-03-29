국내외 금융사 19곳 전북 전주 집결…금융중심지 지정 전 ‘선점’ 가속

1600조 국민연금 축으로 투자사 몰려…금융위 심사 앞두고 시장 선행

블랙록 전 자산군 협력·골드만삭스 진입 전망…딜메이킹 기능 확대 조짐

국제금융타운, 지정 조건 아닌 ‘속도 변수’…집적 확산 가르는 분수령

전북혁신도시 전주시 만성동에 위치한 국민연금공단 전경

전북도 관계자는 “최근 국내외 금융사와 국내 금융지주사의 진입이 가시화되면서 일부 투자기관이 금융타운과 관련 인프라 사업에 대한 재검토와 협의를 재개했다”며 “공공기관 이전과 연계해 규모 확대를 검토하고, 용적률 범위 내 최대 개발을 전제로 사업 구조를 재설계하고 있다”고 말했다.