올해 로스쿨 합격생 10명 중 6명은 ‘SKY’ 졸업생

29일 종로학원이 2026학년도 22개 로스쿨 합격자(1856명)의 출신 대학을 분석한 결과에 따르면 이들 3개 대학 출신이 58.7%(

1090명)인 것으로 집계됐다.

합격생 중엔 서울대 졸업생이 23.1%(429명)로 가장 많았고 고려대와 연세대는 각각 20.2%(374명),

15.5%(287명)였다.

그다음은

성균관대(7.7%·142명), 이화여대(4.0%·74명), 경찰대(3.9%

72명), 한양대(3.6%

67명) 순이었다.

서·연·고 출신 합격자 가운데 인문계열은 77.9%, 자연계열 14.2%, 기타 7.8%였다.