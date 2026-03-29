日 ‘위안부’ 피해 할머니 또 별세…생존자 이젠 5명뿐

평화의 소녀상. 국민일보DB

29일 성평등가족부에 따르면 전날 위안부 피해 할머니 A씨의 사망 소식이 전해졌다. 유가족 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았다.

원민경 성평등가족부 장관은 “안타까운 마음을 금할 수 없다. 고인의 장례 지원에 최선을 다하겠다”며 “

남은 피해자들이 여생을 편안히 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원하는 한편 명예와 존엄 회복을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

생존해 있는 피해자 5명의 평균 연령은 95.8세이며, 최고령은 1928년생으로 만 97세다.

지역별로는 서울·경기·대구·경북·경남에 각각 1명씩 거주하고 있다.