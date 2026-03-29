“美 국방부, 이란 지상 작전 준비”…트럼프 공습 유예에도 지상전 신호 계속
미국 국방부가 이란에서 수주 간의 지상 작전을 준비 중이라는 보도가 28일(현지시간) 나왔다. 도널드 트럼프 대통령이 지난 26일 이란 에너지 시설에 대한 공습을 다음 달 6일까지 중단한다고 밝혔지만 군사 작전 검토와 증강은 계속되고 있는 것이다.
워싱턴포스트(WP)는 이날 국방부의 지상 작전 준비를 보도하며 “트럼프 대통령이 이 계획을 승인할 경우 이 작전은 전쟁의 새로운 국면을 열게 될 것이며 이는 지난 4주보다 미군에게 훨씬 더 위험한 상황이 될 수 있다”고 보도했다.
다만 WP는 이번 계획 중인 지상 작전이 이뤄져도 전면 침공 수준에는 한참 못 미치며 그 대신 특수부대와 일반 보병이 혼합된 형태의 기습 작전이 이뤄질 가능성이 있다고 전했다. 이 경우 이란은 드론과 미사일, 폭발물 등으로 미군에 저항할 것으로 예상된다.
캐럴라인 래빗 백악관 대변인은 WP의 질의에 “국방부의 임무는 최고사령관에게 최대한의 선택지를 제공하기 위한 준비를 하는 것”이라며 “대통령이 결정을 내렸다는 것을 뜻하지는 않는다”고 답했다. 그동안 트럼프 행정부 내에서는 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬 점령이나 호르무즈 해협 인근 연안 지역 급습 등이 거론돼왔다.
중동 지역에 미군 증강도 이어졌다. 미 중부사령부는 이날 엑스에 “27일 강습상륙함 트리폴리함(LHA 7)에 탑승한 미 해군과 해병대 병력이 중부사령부 관할 구역에 도착했다”고 밝혔다. 중부사령부는 “해당 군함은 약 3500명의 해군·해병대, 수송기와 전투기로 구성된 트리폴리 상륙준비단과 31해병원정대의 기함 역할을 한다”고 설명했다.
31해병원정대 소속 해병대원은 2500명으로 주요 임무는 기습 작전 수행, 영토 점령, 선박 나포 등이 포함된다. 미군은 작전 보안상의 이유로 해병대원들의 정확한 위치는 공개하지 않았다. 여기에 더해 월스트리트저널은 최근 트럼프 행정부가 이미 중동에 현재 주둔 중인 병력에 더해 미군이 보병과 기갑부대 등 1만명을 추가로 투입하는 방안도 검토하고 있다고 보도한 바 있다.
중부사령부는 지난달 28일 시작된 이란 전쟁 이후 약 1만1000여개의 표적을 타격하고 150척 이상의 선박을 파손하거나 격침했다고 밝혔다.
뉴욕타임스는 “트럼프 대통령이 이란과 외교적 해결을 위한 ‘매우 강력한 협의’가 진행 중이라고 밝혔음에도 27일과 28일에 이어진 일련의 공습은 전투가 수그러들 기미를 전혀 보여주지 않았다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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