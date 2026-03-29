“美 국방부, 이란 지상 작전 준비”…트럼프 공습 유예에도 지상전 신호 계속

도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 국방장관. 연합뉴스

다만 WP는 이번 계획 중인 지상 작전이 이뤄져도 전면 침공 수준에는 한참 못 미치며 그 대신 특수부대와 일반 보병이 혼합된 형태의 기습 작전이 이뤄질 가능성이 있다고 전했다. 이 경우 이란은 드론과 미사일, 폭발물 등으로 미군에 저항할 것으로 예상된다.