우즈의 자동차 사고, 약물 중독이 원인?…지인 “마약성 진통제 오피오이드 탓” 증언

자동차 관련 구설수 이번이 세 번째

경찰 약물검사 불응…체포 뒤 석방

시즌 첫 메이저 마스터스 출전 불투명

지난 28일(한국시간) 자동차 전복 사고로 미국 플로리다주 마틴 카운티 보안관실에서 머그샷을 촬영한 타이거 우즈. UPI연합뉴스

트럭과 충돌로 전복된 우즈의 자동차. AP연합뉴스

이런 가운데 영국의 데일리메일은 익명을 요구한 우즈의 오랜 측근의 말을 인용해 “불법 약물과는 거리가 멀다”며 “우즈가 수년간 반복된 부상으로 처방받아온 오피오이드성 진통제를 과다 복용했을 가능성 때문에 소변 샘플 제출을 꺼렸을 수 있다”고 전했다.