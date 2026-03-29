우즈의 자동차 사고, 약물 중독이 원인?…지인 “마약성 진통제 오피오이드 탓” 증언
자동차 관련 구설수 이번이 세 번째
경찰 약물검사 불응…체포 뒤 석방
시즌 첫 메이저 마스터스 출전 불투명
약물 운전 혐의로 체포된 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 소식이 충격이다.
미국 폭스 스포츠는 지난 28일(한국시간) “우즈는 금요일 오후 플로리다주 주피터 아일랜드 인근 마틴 카운티에서 차량 전복 사고를 낸 직후 현장에서 체포됐다”고 보도했다.
당시 우즈는 랜드로버 차량을 몰고 북쪽으로 주행하던 중 앞서가던 고압 세척기 견인 트럭을 추월하려다 충돌해 뒤집혔다.
우즈는 사고 직후 조수석 문을 통해 스스로 기어 나왔다. 다행히 인명 피해는 없었으나 현장에 출동한 경찰은 우즈의 약물 복용 및 장애 증세를 포착했다. 하지만 우즈는 소변 샘플 제출 요구에 응하지 않았다.
존 버덴시크 마틴 카운티 보안관은 기자회견을 통해 “약물 운전 조사관들이 현장에 도착했을 때 우즈는 명백한 심신 미약 상태를 보였다”며 “여러 차례 정밀한 검사를 진행했다. 우즈가 과거 수술 이력과 부상을 설명했지만, 이를 모두 고려한 뒤에도 체포가 결정됐다”고 밝혔다.
교도소 측정 결과 음주 수치는 0.000%였다.
버덴시크 보안관은 “이번 사건에 음주는 개입되지 않았다는 사실이 교도소에서 사실입증됐다”면서도 “하지만 소변 검사를 요청했을 때 그는 거부했다. 이에 따라 우즈를 약물 운전과 재물 손괴, 적법한 검사 거부 혐의로 기소했다. 상황이 훨씬 더 나빠질 수도 있었다”고 덧붙였다.
공개된 머그샷 속 우즈의 모습이 금지 약물 복용 의심을 더 부추키고 있다. 우즈는 는 푸른색 폴로 셔츠 차림에 붉게 충혈된 눈으로 카메라를 응시하고 있었다. 우즈는 보석금을 내고 금요일 밤늦게 검은색 SUV를 타고 교도소를 떠난 것으로 알려졌다.
이런 가운데 영국의 데일리메일은 익명을 요구한 우즈의 오랜 측근의 말을 인용해 “불법 약물과는 거리가 멀다”며 “우즈가 수년간 반복된 부상으로 처방받아온 오피오이드성 진통제를 과다 복용했을 가능성 때문에 소변 샘플 제출을 꺼렸을 수 있다”고 전했다.
오피오이드는 중추신경계에 작용해 통증을 완화하는 마약성 진통제다.
우즈의 자동차와 관련된 구설수는 이번이 벌써 세 번째다. 지난 2017년 주피터 아일랜드에서 약물 운전 혐의로 체포된 바 있다. 당시 우즈는 “진통제를 잘못 복용했다”고 해명한 바 있다. 2021년 2월에는 LA에서 현대 제네시스 GV80을 몰고 과속하다 전복 사고를 당해 다리에 심각한 부상을 입기도 했다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 우즈의 소식에 안타까움을 나타냈다. 그는 “매우 가까운 친구에게 어려운 일이 생겨 마음이 아프다”며 “그는 멋진 사람이지만 현재 어려움을 겪고 있다”고 언급했다.
우즈는 최근 스크린골프 TGL 결승 2차전에 출전하는 등 필드 복귀 의지를 다져왔다. 하지만 이번 사고로 당장 2주 뒤 열릴 시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트 출전은 사실상 물건너 갔다.
AP통신은 29일 “우즈의 올해 마스터스 출전 가능성은 (이 사건 이전에도) 크지 않았다”며 그의 마스터스 출전 가능성에 무게를 두지 않았다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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