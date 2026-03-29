반환공여지 개발 물꼬 튼 파주…2028년 준공 목표 본궤도
캠프스탠턴 산업단지 조성 속도
수년 난항 끝 ‘조건부 동의’ 타결
경기 파주시가 캠프스탠턴 산업단지 조성사업의 최대 난제였던 군 협의를 마무리하며 사업이 본격 궤도에 올랐다.
파주시는 최근 광탄면 신산리 일원에 추진 중인 캠프스탠턴 일반산업단지 조성사업과 관련해 관할 군부대와의 군사시설 보호구역 심의가 ‘조건부 동의’로 타결돼 수년간 지연됐던 사업 추진에 속도가 붙을 전망이라고 29일 밝혔다.
이번 협의 타결은 산업단지 조성의 마지막 걸림돌로 꼽히던 군 협의를 넘었다는 점에서 의미가 크다. 해당 사업지는 군사시설 보호구역에 포함돼 있어 인허가의 핵심 절차인 군 협의에서 장기간 난항을 겪어왔다.
캠프스탠턴 일반산업단지 조성사업은 장기간 방치된 미군 반환공여지를 민간 주도로 개발해 경기북부의 새로운 산업 거점으로 육성하기 위한 파주시의 핵심 사업이다. 시는 2020년 6월 GS건설 컨소시엄과 협약을 체결하고, 2021년 경기도로부터 산업단지 물량을 배정받으며 사업을 본격화했으나 군 협의 지연으로 추진이 정체돼 왔다.
시는 사업 장기화를 막기 위해 행정력을 집중 투입했다. 특히 올해 1월 국방부 주관 반환공여지 개발 간담회에 김경일 파주시장이 직접 참석해 인허가 협조를 요청했으며, 실무 부서 또한 관할 군부대와 수차례 협의를 이어가며 군 작전에 영향을 주지 않는 대안을 지속적으로 제시했다.
이 같은 노력 끝에 최근 3개월간 집중 협의를 통해 군과 시는 안보와 지역경제 활성화를 동시에 고려한 합의점을 도출했고, 최종적으로 ‘조건부 동의’라는 결과를 이끌어냈다.
시는 군과 합의된 조건을 반영한 이행각서 체결과 설계 보완을 거쳐 올해 안에 산업단지계획 승인을 완료할 계획이다. 이후 2028년 준공을 목표로 사업을 차질 없이 추진해 나간다는 방침이다.
시 관계자는 “장기간 지연됐던 군 협의가 적극 행정과 군부대의 협조로 결실을 맺었다”며 “남은 절차를 신속히 마무리해 캠프스탠턴을 지역 경제 성장을 이끄는 핵심 산업단지로 조성하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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