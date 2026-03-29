아이돌 ‘포카’가 뭐길래…사진 1장에 300만원에 팔리기도

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 하루 앞둔 지난 20일 서울 중구 신세계백화점 본점 내 BTS 컴백 팝업스토어에서 팬들이 앨범을 구매한 뒤 포토카드를 진열하고 있다. 뉴시스

K팝 업계에서는 필수 아이템이 된 지 오래다. 앨범에 들어있는 공식 포토카드부터 팬 사인회에서 음반사가 제공하는 미공개 포토카드, 소속사가 주는 공개방송 포토카드, 콘서트 굿즈 포토카드, 연말 시즌 그리팅용 포토카드 등 형태도 다양하다.

아이돌 관련 행사가 있으면 연관된 포토카드 제작은 당연한 일이 됐다고 할 수 있다.