아이돌 ‘포카’가 뭐길래…사진 1장에 300만원에 팔리기도
신용카드 크기의 아이돌 사진인 ‘포토카드’를 둘러싼 시장이 갈수록 커지고 있다.
29일 리커머스 플랫폼 번개장터에 따르면 지난해 이 회사의 포토카드 거래 건수는 전년보다 93% 급등한 160만건에 달하는 것으로 집계됐다. 같은 기간 전체 포토카드 거래액은 48억원이나 된다.
일명 ‘포카’로 불리는 포토카드는 통상 가로 5.5㎝·세로 8.5㎝ 사이즈로 제작되는데 K팝 업계에서는 필수 아이템이 된 지 오래다. 앨범에 들어있는 공식 포토카드부터 팬 사인회에서 음반사가 제공하는 미공개 포토카드, 소속사가 주는 공개방송 포토카드, 콘서트 굿즈 포토카드, 연말 시즌 그리팅용 포토카드 등 형태도 다양하다. 아이돌 관련 행사가 있으면 연관된 포토카드 제작은 당연한 일이 됐다고 할 수 있다.
그 중에서도 공개방송, 팬 사인회 같은 현장에서 나눠주는 한정판 포토카드는 부르는 게 값일 정도로 인기가 많다.
가령 지난 2024년 방탄소년단(BTS) 멤버 지민의 ‘페이스(FACE)’ 이벤트 포토카드는 번개장터에서 300만원에 거래되며 그해 최고가 기록을 세웠다. 같은 그룹 슈가의 ‘디데이(D-DAY)’ 캘린더 이벤트 포토카드도 150만원에 팔렸다.
2025년 가장 비싸게 거래된 포토카드는 JYP의 남자 아이돌 그룹 스트레이키즈의 스트리밍(스밍) 포토카드로 200만원에 팔렸다. SM 걸그룹 에스파의 윈터가 찍은 멜론·배틀그라운드 독점 포토카드는 180만원에 거래됐다. 당시 군 공백기였던 BTS의 ‘윙스(WINGS)’ 앨범 공개방송 포토카드도 160만원에 판매됐다.
올해 1~3월까지 제일 비싸게 거래된 포토카드는 110만원에 팔린 스트레이키즈의 ‘두잇(Do It)’ 스밍 포토카드다. 2위는 보이 그룹 에이티즈의 홍중 포토카드로 107만원에 거래됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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