미분양 심각 대구에 훈풍 불까…취득세 절반 감면
미분양 문제로 골머리를 앓고 있는 대구시가 ‘취득세 감면’ 카드를 꺼내 들었다. 미분양아파트의 경우 최대 절반까지 감면돼 미분양 해소에 도움이 될 것으로 대구시는 기대하고 있다.
대구시는 지난 1월 시행된 ‘지방세특례제한법’ 개정 사항을 반영해 일부 내용을 바꾼 ‘대구시 시세 감면 조례 일부개정조례안’을 30일 공포·시행한다고 29일 밝혔다.
이번 조례 개정은 시민과 기업의 세 부담을 줄이고 투자를 활성화하기 위해 추진됐다. 조례 개정에 따라 준공 후 미분양아파트, 인구감소지역 내 주택과 산업단지 입주기업, 빈집 정비, 지역개발사업구역 등에 대한 취득세 감면 혜택이 확대된다.
준공 후 미분양아파트는 법령에서 정한 25%에 조례 개정으로 가능해진 25%를 추가해 최대 50% 감면된다. 개인의 경우 전용면적 85㎡ 이하이면서 취득가액 6억원 이하, 사업 주체는 전용면적 85㎡ 이하·취득가액 3억원 이하 아파트를 취득할 경우 적용된다.
대구는 2023년부터 지난해까지 악성(준공 후) 미분양 전국 최다 기록 등을 세우며 미분양 무덤이라고까지 불렸다. 지난해 말부터 CR리츠(미분양 주택 등을 사들여 운영하는 부동산투자신탁 회사)들이 미분양 가구를 대량 매입해 숨통이 트였지만 여전히 전국에서 미분양 물량 상위권을 차지하고 있다. 대구시는 취득세 감면을 통해 실수요자의 주택 마련 부담을 줄이고 침체된 부동산·건설 경기 회복을 지원할 계획이다.
인구감소지역 내 주택(최대 50%·150만원 한도)과 사원용 주택·기숙사(최대 75%), 산업단지 입주기업(최대 100%)도 감면 대상이다. 빈집 철거 후 신축(최대 50%)과 지역개발사업구역 내 창업기업·사업시행자(최대 50%) 역시 감면 혜택을 받을 수 있다.
대구시는 이번 조치가 서민층의 내 집 마련 비용 부담을 줄이고 기업의 지역 내 투자(이전·증설·창업) 결정에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.
오준혁 대구시 기획조정실장은 “이번 조례 개정으로 준공 후 미분양아파트 해소와 인구감소지역 균형발전, 지역 투자 활성화를 동시에 추진할 수 있게 됐다”며 “대구에 거주하고 투자하는 시민과 기업이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 지속적으로 제도를 보완해 나갈 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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