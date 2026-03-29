미분양 심각 대구에 훈풍 불까…취득세 절반 감면

국민DB

사원용 주택·기숙사(최대 75%), 산업단지 입주기업(최대 100%)도 감면 대상이다.

빈집 철거 후 신축(최대 50%)

과 지역개발사업구역 내 창업기업·사업시행자

(최대 50%) 역시 감면

혜택을

받을 수 있다.