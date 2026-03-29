포항시, 종량제봉투 사재기 자제 당부…“가격 인상 계획없다”
경북 포항시가 최근 일부 지역에서 발생한 쓰레기 종량제봉투 부족 현상과 관련해 가격 인상 계획이 없다고 밝히며, 시민들에게 과도한 ‘사재기성 구매’를 자제해 달라고 당부했다.
29일 시에 따르면 지난 23일부터 25일까지 포항시 일부 종량제봉투 판매소에서 주문량이 평소보다 최대 5배 이상 급증하는 등 단기간 수요가 크게 늘었다.
시는 이를 전반적 재고 부족이 아닌 종량제봉투의 원재료인 나프타 수급 불안 우려가 제기되면서 유통 단계의 일시적 수급 불균형으로 보고 수급 관리 강화에 나섰다.
종량제봉투 가격은 지자체 조례에 따라 관리되는 공공요금의 성격을 지니고 있다.
시는 휘발유 등 외부 원자재 가격 변동과 관계없이 임의 인상이 불가능하고 현재까지 가격 조정 계획도 전혀 없다고 설명했다.
시는 판매소에 대량 구매 자제 안내문을 부착하도록 요청하고, 봉투 제작업체의 생산량을 확대해 공급 물량을 안정적으로 확보할 방침이다.
포항시 관계자는 “과도한 구매 집중은 유통망에 부담을 주고 시민 불편을 초래할 수 있다”며 “필요한 만큼만 구매하고, 가정에서도 재활용을 통해 쓰레기 발생량을 줄일 수 있도록 동참해 주시길 바란다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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