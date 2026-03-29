남양주시, 1000병상 종합병원 유치…복합의료타운 본격화
경기 남양주시가 1000병상 규모 종합병원 건립을 통해 지역 완결형 의료체계 구축에 나선다.
남양주시는 지난 27일 시청 여유당에서 중앙대학교의료원, 현대병원과 ‘미래형 복합의료타운’ 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 시민들이 중증 질환 치료를 위해 타 지역으로 이동해야 했던 불편을 해소하고, 지역 내에서 치료부터 회복, 돌봄까지 가능한 의료체계를 구축하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 진접읍 신도시 일원에는 1000병상 규모의 대형 종합병원이 조성된다. 현대병원은 부지 확보와 병원 건립 및 운영을 맡고, 중앙대학교의료원은 병원 운영 경험을 바탕으로 전문 의료서비스 체계를 구축할 예정이다.
시는 이번 사업을 통해 중증·난치 질환 치료가 가능한 상급종합병원과 공공의료 기능을 결합한 복합 의료 인프라를 조성하고, 치료·재활·돌봄이 연계된 ‘지역 완결형 의료체계’를 실현한다는 구상이다.
앞서 주광덕 남양주시장은 신년 기자회견에서 2028년 말까지 상급종합병원급 진료가 가능한 의료 환경을 구축하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 시는 이를 위해 각종 인허가 절차를 신속히 추진하는 등 행정 지원에 나설 계획이다.
사업 참여 기관들도 협력 의지를 밝혔다. 중앙대학교의료원은 기존 병원 운영 경험과 기술력을 바탕으로 차별화된 의료서비스를 제공하고, 현대병원은 설계와 연구시설 확충, 의료진 확보 등을 통해 대형 종합병원으로 발전시켜 나갈 방침이다.
시 관계자는 “이번 복합의료타운 조성이 100만 도시를 앞둔 지역의 의료 인프라를 획기적으로 개선하고, 시민 삶의 질을 높이는 핵심 계기가 될 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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