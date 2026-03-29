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‘고문기술자’ 이근안의 표창들, 박탈되나?…李 “당연한 조치”

입력:2026-03-29 11:10
수정:2026-03-29 11:18
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지난 25일 사망한 이근안의 생전 모습. 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 “국가폭력 범죄자에게 준 훈·포장 박탈은 당연한 조치”라고 말했다.

이 대통령은 엑스에 ‘고문 기술자’ 이근안이 생전에 16개의 상훈을 받았다는 내용의 기사를 공유하면서 이같이 적었다. 이 대통령은 “국가폭력범죄의 형사 공소시효와 민사소멸시효 배제법도 꼭 추진하겠다”고 강조했다. 군사 정권 시절 모진 고문을 자행하며 오랫동안 국가 폭력의 상징처럼 여겨졌던 이근안은 지난 25일 숙환으로 사망했다.

이 대통령은 대선 전에도 “국가폭력 범죄, 국가가 국민이 맡긴 권력으로 국민의 생명·자유·인권을 침해하는 범죄에 대해서는 영구적으로 공소시효를 배제해 행위자가 살아있는 한 반드시 형사처벌을 받게 하겠다”고 약속한 바 있다.

이재명 대통령이 29일 엑스에 올린 글. 엑스 캡처

이 대통령은 “오늘 최악의 국가폭력 사건인 제주 4·3 참배를 (하러)간다”며 “영문도 모른 채 이유 없이 죽창에 찔리고 카빈총에 맞고 생매장당해 죽은 원혼들의 명복을 빈다”고 말했다. 그러면서 게시글 말미에는 해시태그(#)와 함께 ‘비정상의정상화’ 국가폭력범죄시효배제’라는 문구를 달았다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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