‘고문기술자’ 이근안의 표창들, 박탈되나?…李 “당연한 조치”

지난 25일 사망한 이근안의 생전 모습. 연합뉴스

이 대통령은 엑스에 ‘고문 기술자’ 이근안이 생전에 16개의 상훈을 받았다는 내용의 기사를 공유하면서 이같이 적었다. 이 대통령은 “

국가폭력범죄의 형사 공소시효와 민사소멸시효 배제법도 꼭 추진하겠다”

고 강조했다.

이재명 대통령이 29일 엑스에 올린 글. 엑스 캡처

게시글 말미에는 해시태그(#)와 함께 ‘비정상의정상화’

국가폭력범죄시효배제’

라는 문구를 달았다.