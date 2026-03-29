충남도, 보호수 생육 환경 개선에 11억원 투입
충남도는 ‘보호수’의 체계적인 관리와 건강한 생육 환경 조성을 위해 11억원을 투입한다고 29일 밝혔다.
보호수는 역사적·학술적 가치가 높거나 희귀해 보호할 필요가 있는 나무로, 도내에는 1822그루가 지정돼 있다.
품종별로는 느티나무가 1179그루로 가장 많고, 소나무 145그루, 은행나무 99그루, 팽나무 84그루 등 순이다.
올해는 수세(나무의 건강상태)와 생육환경 조사 결과에 따라 선정된 150그루에 대해 외과수술, 토양개량, 영양공급, 병해충관리 등 전문적인 처치를 위한 사업을 한다.
이와 함께 지역 주민에게 쉼터를 제공하고, 방문객에게는 지역의 역사와 문화를 배우는 교육의 장으로 활용하기 위해 안내판을 정비, 의자 배치 등 사업도 진행한다.
이용길 도 산림휴양과장은 “도는 2019년부터 일주일마다 하나의 가치있는 보호수를 선정해 보호수 역사, 생태적 가치에 대해 소개를 소개 하고 있다”면서 “보호수의 가치와 생태계 보호의 중요성 널리 알리겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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