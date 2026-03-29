포천시, 70년 안보 희생 넘어 평화경제특구 도약 시동

포천시 평화경제특구 조감도. 포천시 제공

경기 포천시가 70년 안보 희생을 넘어 평화경제특구를 통한 미래 성장 거점 도약에 나선다.

포천시 평화경제특구 정책 세미나 개최. 포천시 제공