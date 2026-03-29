포천시, 70년 안보 희생 넘어 평화경제특구 도약 시동
경기 포천시가 70년 안보 희생을 넘어 평화경제특구를 통한 미래 성장 거점 도약에 나선다.
포천시는 접경지역 규제로 인한 구조적 한계를 극복하고 국가 균형발전을 이끄는 전략 거점으로 전환하기 위해 평화경제특구 추진에 본격 착수했다고 29일 밝혔다.
시는 그동안 군사시설 보호구역 등 각종 중첩 규제로 인해 개발과 투자, 산업 확장, 정주 여건 개선에 제약을 받아왔으며, 이로 인한 지역경제 침체와 인구 감소 문제가 장기간 누적돼 왔다고 설명했다.
평화경제특구는 이러한 구조적 불이익을 해소하고, 오랜 안보 희생에 대한 국가적 보상과 새로운 성장 기회를 마련하기 위한 전환점이라는 점에서 의미를 갖는다.
평화경제특구는 남북 교류협력 확대와 경제공동체 기반 조성을 목표로 접경지역을 평화와 공존, 공동성장의 거점으로 전환하는 제도다. 그동안 남북협력의 공간 구조가 서부와 동부에 집중된 상황에서, 중부권에 위치한 포천은 새로운 연결축으로서 전략적 가치가 높다는 평가다.
포천은 한탄강을 중심으로 한 세계적 관광 자원과 생태·농업 기반, 수도권과 접경지역을 잇는 입지적 강점을 갖추고 있다. 시는 이를 바탕으로 경기북부 균형발전을 이끄는 핵심 거점으로 성장하겠다는 구상이다.
구체적으로는 한탄강 관광과 첨단 농업을 양대 축으로 특구 전략을 추진한다. 관광 분야에서는 포천과 북한 원산, 금강산을 연결하는 ‘삼각 평화관광벨트’를 구축해 글로벌 생태·평화 관광 거점으로 육성할 계획이다.
또한 애그테크 기반 스마트팜과 바이오 산업을 집중 육성해 농업의 고부가가치화를 추진하고, 향후 남북 협력 여건이 마련될 경우 생산·가공·유통·수출이 연계된 산업 구조를 구축한다는 방침이다.
평화경제특구로 지정될 경우 세제 감면과 재정 지원 등을 통해 산업단지와 관광특구 조성이 가능해지고, 이는 민간 투자 유치와 일자리 창출로 이어질 것으로 기대된다. 아울러 체류형 관광 확대, 농업 첨단화, 기반시설 확충, 정주 여건 개선 등 도시 전반의 변화도 전망된다.
시는 이를 통해 시민이 지역 내에서 안정적인 일자리와 주거, 교육 환경을 누릴 수 있는 지속 가능한 정주형 도시로 전환해 나간다는 계획이다.
시 관계자는 “연간 1000만 명이 방문하는 관광 기반과 한탄강 종합개발사업 등 기존 인프라를 바탕으로, 평화경제특구를 통해 산업과 관광, 정주환경이 함께 성장하는 미래형 도시로 도약하겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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