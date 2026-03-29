영덕군, 신규 원전 유치신청서 27일 한수원 제출
경북 영덕군이 신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치신청서를 공식 제출하며 동해안 에너지 거점 도시로의 도약을 선언했다.
군은 지난 27일 한국수력원자력 본사를 방문해 ‘신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치신청서’를 전달했다고 29일 밝혔다. 신청서 전달에는 김광열 군수와 박형수 국회의원, 김성호 군의회 의장, 황재철 경북도의원, 유치위원회 대표 등이 함께했다.
이번 신청은 한수원이 지난 1월 30일 신규 원전 후보지 공모를 발표한 이후 약 두 달간의 공론화 과정을 거쳐 이뤄졌다.
군이 실시한 여론조사 결과에 따르면 군민의 86%가 원전 유치에 찬성한 것으로 나타났다. 영덕군의회 역시 유치 신청 동의안을 만장일치로 채택하며 군민의 뜻을 제도적으로 뒷받침했다.
군은 읍·면별 주민설명회와 전문가 토론회를 열고 원전 유치의 필요성과 안전성, 경제적 효과 등에 대한 정보를 투명하게 공유해 왔다. 또 범영덕원전유치위원회를 중심으로 범군민 결의대회를 개최하며 주민 수용성 제고에 힘을 모았다.
신청 대상은 총 2.8GW 규모의 한국형 대형 원전 APR-1400 2기로, 후보지는 영덕읍 석리·노물리·매정리와 축산면 경정리 일원 약 324만㎡ 부지다.
앞서 영덕군의회는 지난 23일 임시회를 열고 ‘신규 원전 건설 후보부지 영덕 유치 촉구 건의안’을 만장일치로 채택했다.
김광열 영덕군수는 “앞으로 부지 선정과 건설 등 모든 과정에서 정보를 투명하게 공개하고 군민의 뜻을 최우선으로 반영하겠다”며 “영덕이 동해안 에너지 산업의 중심 도시로 도약할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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